Wambrechies (France) (AFP). Dans le Nord, des agriculteurs s'allient avec succès pour court-circuiter la grande distribution

"On marche très bien sans elle!". Elle, c'est la grande distribution que plusieurs producteurs du Nord ont décidé de court-circuiter en ouvrant dans l'agglomération lilloise un magasin, "Talents de fermes", dont le succès populaire a permis près de 30 créations d'emplois. Dès l'entrée du hangar de 300 m2 situé à Wambrechies, le consommateur tombe nez-à-nez avec une immense photo de groupe des 13 exploitants à l'origine du projet, dont le leitmotiv est de vendre des produits de qualité, frais et surtout de saison. "L'idée est surtout de nous rapprocher des consommateurs, confie Emmanuelle Lambin, productrice de fruits, en nous rendant indépendants le plus possible". Alors que le monde agricole traverse une énième crise en raison des prix exigés par les distributeurs jugés trop bas, certains producteurs voient leur salut dans les circuits courts, à l'instar de "Talents de fermes" qui fête le 19 août son premier anniversaire. "On a laissé tomber la grande distribution car ils imposent leurs prix, leur qualité et le calibre des produits. Nous n'avons pas peur de vendre des produits moches à partir du moment où ils sont bons et de saison!", argue Isabelle Ruhant, maraîchère de légumes bio. Ainsi, à la mi-août, plus question de trouver des cerises sur les étals mais plutôt des pommes, tomates ou courgettes du coin. - Produits locaux et de saison - Pour elle et ses compères, la consommation doit constituer un acte citoyen où l'acheteur doit se transformer en "consom'acteur", animé aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui s'effectue "à titre individuel mais surtout au niveau de la grande distribution". "Les distributeurs me demandaient de produire, mais sans réfléchir. Aujourd'hui, je peux prévoir mes stocks et je ne jette plus de légumes, alors qu'en 2014, quand j'étais en contrat avec eux, j'ai dû jeter plus de 12 tonnes de carottes", raconte Georges Eric Vermon, maraîcher de 33 ans de la commune voisine de Marcq-en-Baroeul. Sur les étals ne se trouvent que des produits locaux issus de l'une des 13 exploitations dont la plus lointaine, celle d'un éleveur de "porcs élevés sur paille", est à 80 km. "Goûtez-moi cette tomate!", s'exclame M. Vermon, tendant un fruit encore chaud, cueilli dans la matinée. "Pas le temps de les mettre au frigo avec nous", plaisante-t-il. Et ça marche: outre le chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, soit "deux fois plus qu'attendu", 28 emplois à temps-plein ont été crées, "non délocalisables". Plus de 250 clients, des environs mais aussi de Lille voire de Belgique, fréquentent quotidiennement le magasin, dont certains sont déjà des habitués. "Habitant à côté, je viens régulièrement pour la qualité et la fraîcheur de leurs produits. Et si en plus je peux aider des agriculteurs locaux", déclare Myriam Catteau, son panier rempli de légumes et de jus de pomme artisanal. - "On est fiers" - Tous les clients adoptent en effet une démarche militante pour soutenir des producteurs ayant osé le pari risqué de l'indépendance. Malgré la disparition des intermédiaires, les prix restent similaires à ceux de la grande distribution. "Nous, on fixe le prix de vente par rapport à notre prix de revient", précise Mme Lambin. "On veut juste gagner correctement notre vie pour l'investissement qu'on y consacre".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire