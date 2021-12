Marc-Antoine Troletti partagera donc son siège de président et se concentrera sur la partie sportive, pendant que Philippe Hanchard, ancien rugbyman de haut niveau et fidèle partenaire du club s'investira encore un peu plus dans le club.

Dèja Président délégué avant cette nomination à l'assemblée générale du lundi 6 juillet dernier, le duo continuera d'oeuvrer pour un grand club de Rugby dans la Métropole rouennaise.