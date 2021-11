Utrecht (Pays-Bas) (AFP). Tour de France: Rohan Dennis premier maillot jaune

L'Australien Rohan Dennis (BMC) a endossé le premier maillot jaune du Tour de France 2015 après sa victoire dans le contre-la-montre d'Utrecht couru samedi après-midi sur 13,8 kilomètres. Par une chaleur de plomb, Dennis a battu les trois favoris de l'exercice, l'Allemand Tony Martin de 5 secondes, le Suisse Fabian Cancellara de 6 secondes et le Néerlandais Tom Dumoulin de 8 secondes. Le jeune Australien, 25 ans, a bouclé le parcours à 55,446 km/h, une moyenne-record dans l'histoire du Tour. Denis avait fait le choix de s'élancer dans la première heure de course. Ses adversaires directs, partis dans la dernière heure, ont affronté un vent plus soutenu malgré la protection d'une foule considérable tout au long du parcours. Des quatre favoris pour la victoire finale, le vainqueur sortant, l'Italien Vincenzo Nibali (22e de l'étape), a réalisé le meilleur temps. Le Sicilien a pris 7 secondes au Britannique Chris Froome, 15 secondes à l'Espagnol Alberto Contador et 18 secondes au Colombien Nairo Quintana, qui a concédé un minimum de temps sur ses rivaux. Nibali, cependant, a fait légèrement moins bien (2 secondes) que l'espoir français Thibaut Pinot, troisième du Tour l'an passé. En revanche, Romain Bardet a accusé un retard sensible (51 secondes sur Nibali). Dennis a roulé plus vite que Greg LeMond qui détenait la moyenne la plus élevée dans un contre-la-montre (54,545 km/h sur 24,5 km) en conclusion de l'historique Tour 1989. Il a amélioré aussi la moyenne-record, prologue et contre-la-montre confondus, du Britannique Chris Boardman qui avait bouclé les 7,2 kilomètres du prologue de Lille en 1994 à 55,152 km/h. Dennis (1,82 m pour 71 kg) a détenu le record de l'heure pendant près de trois mois cette saison, de février à début mai. Il avait porté la marque à 52,491 kilomètres. Vainqueur du Tour Down Under en janvier dernier, le rouleur australien participe pour la deuxième fois au Tour de France (abandon en 2013). NDLR: les temps et écarts sont officieux.

