LUANDA (Angola) (AFP). Guignols de l'info : pour Hollande, la caricature fait partie du patrimoine

La caricature "ça fait partie du patrimoine", a estimé François Hollande, à propos de la possible disparition des "Guignols de l'Info", l'emblématique journal satirique de Canal+, annoncée par plusieurs médias. "Le temps où le Président de la République disait ce qu'il y avait dans les programmes est révolu, mais la dérision, la caricature, ça fait partie du patrimoine", a confié le chef de l'Etat, en marge de son déplacement en Afrique. La possible disparition du célèbre JT satirique de Canal + a provoqué une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux ainsi que parmi les personnalités des médias, du show business, du monde politique. Delphine Ernotte, future présidente de France Télévisions, s'est dite prête à accueillir "Les Guignols" de Canal+ sur le groupe public si l'émission venait à être supprimée, dans un tweet posté vendredi. "Si+Les Guignols de l'Info+ seront les bienvenus sur Francetélé", écrit sur le réseau social Delphine Ernotte, qui succèdera mi-août à Rémy Pflimlin. Selon plusieurs médias, Vincent Bolloré, patron du groupe Vivendi, maison mère de Canal+, apprécierait peu la liberté de ton des marionnettes de Canal + et envisagerait l'arrêt de l'émission ou son passage à un rythme hebdomadaire. L'homme d'affaires aurait proposé à plusieurs humoristes, dont Florence Foresti, de se produire à la place des Guignols. Vincent Bolloré devait réunir ce vendredi ses actionnaires pour aborder la question, selon les mêmes sources. Canal+ et Vivendi se sont refusés à tout commentaire. Le président Hollande poursuit vendredi sa tournée africaine par une visite d'Etat en Angola.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire