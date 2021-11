Manille (AFP). Philippines: au moins 36 morts dans le naufrage d'un ferry

Au moins 36 personnes ont trouvé la mort jeudi dans le naufrage par gros temps d'un ferry qui transportait près de 200 passagers et membres d'équipage, dans le centre des Philippines, ont annoncé les autorités. Le Kim Nirvana effectuait la liaison entre la localité d'Ormoc, sur l'île de Leyte et l'île de Camotes lorsqu'il s'est retourné à un kilomètre de son port de départ. Les secouristes dépêchés sur les lieux à bord d'au moins sept bateaux ont réussi à récupérer des dizaines de survivants accrochés à la coque du ferry, a expliqué à l'AFP Ciraco Tolibao, du Bureau chargé de la gestion des catastrophes et de la réduction des risques d'Ormoc. Des plongeurs scrutaient les eaux troubles dans l'épave à la recherche d'éventuels survivants supplémentaires. Au moins 53 personnes ont été hospitalisées tandis que plus d'une vingtaine d'autres ont pu rentrer chez elles à pied, a ajouté le responsable. Celui-ci n'a pas été en mesure de préciser le nombre de disparus mais radio Manille a évoqué 21 personnes dont on était sans nouvelles. D'après le manifeste du navire, le Kim Nirvana transportait au moment du drame 173 passagers et 16 membres d'équipage. Il s'est retourné à peine 30 minutes après avoir quitté le port alors que la mer était démontée, a expliqué M. Tolibao. - Des ferries mal entretenus - "Nous passons le ferry au crible à la recherche d'autres survivants qui pourraient se trouver pris au piège à l'intérieur de la coque", a-t-il dit. "Nous espérons avoir achevé les opérations de secours avant la tombée de la nuit et avant qu'il ne commence à pleuvoir". Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel, qui compte plus de 7.100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes trop pauvres pour prendre l'avion. Les accidents maritimes sont fréquents, le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés. De nombreux naufrages ont fait plusieurs centaines de morts ces dernières années. En août 2013, le ferry St Thomas Aquinas transportant 830 passagers et membres d'équipage avait coulé dans le port de Cebu, dans le centre de l'archipel, après une collision avec un cargo. Au moins 71 personnes avaient péri et près de 50 avaient été portées disparues. En juin 2008, plus de 800 personnes avaient été tuées lorsque le ferry Princess Of The Stars avait fait naufrage au large de l'île de Subayan, alors que le typhon Fengshen s'abattait sur le pays. C'est aux Philippines qu'a eu lieu la plus grave catastrophe maritime jamais survenue en temps de paix: un ferry chargé de passagers était entré en collision avec un petit pétrolier au large de Manille en décembre 1987. Plus de 4.300 personnes avaient alors trouvé la mort. L'été marque le début de la saison des pluies dans l'archipel, qui est frappé chaque année par une vingtaine de typhons et tempêtes violentes, semant la mort sur leur passage. L'archipel est la première masse terrestre que rencontrent les typhons nés au-dessus des eaux chaudes du Pacifique. En novembre 2013, le typhon Haiyan avait ravagé l'île de Leyte et causé la mort de 7.300 personnes dans l'est du pays.

