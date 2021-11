Ormoc City (Philippines) (AFP). Naufrage d'un ferry aux Philippines: le bilan passe à 61 morts

Le naufrage jeudi du ferry philippin Kim Nirvana, vraisemblablement dû à un excès de cargaison, a fait 61 morts, selon un nouveau bilan des gardes-côtes rendu public dimanche. Au moins 145 passagers et membres d'équipage ont survécu, ce qui signifie qu'au minimum 206 personnes se trouvaient à bord alors que le ferry ne pouvait accueillir que 194 passagers et marins. "Le nombre des décès est plus élevé que ce à quoi nous nous attendions" sur la foi des listes officielles de passagers, a reconnu le capitaine Pedro Tinampay, chef des gardes-côtes locaux, refusant de s'exprimer sur la présence éventuelle de corps supplémentaires dans l'épave du bateau. Le Kim Nirvana, un ferry de 33 tonnes qui reliait Ormoc aux îles Camotes, transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais qui avaient été mal ou pas amarrés et qui auraient pu le déséquilibrer. Les passagers sur les ferries reliant Ormoc aux îles Camotes embarquent fréquemment des cargaisons de marchandises achetées en ville qu'ils rapportent vers leurs villages isolés. Le propriétaire du navire, son capitaine et 17 membres d'équipage ont été inculpés d'homicide volontaire Selon les premiers éléments de l'enquête, le Kim Nirvana a tourné très brusquement après avoir quitté le port d'Ormoc, ce qui l'a fait chavirer, dans des eaux relativement calmes. L'enquête de la police est séparée de celle des garde-côtes, qui cherchent à comprendre la cause du naufrage. Au terme de leur enquête, eux aussi peuvent également inculper ceux qu'ils jugent responsable de l'accident. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7.100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes trop pauvres pour prendre l'avion. Les accidents maritimes sont fréquents aux Philippines, et sont le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés. Le naufrage en 1987 du Dona Paz, qui était entré en collision avec un pétrolier, faisant plus de 4.300 morts, est le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire