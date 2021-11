Manille (AFP). Philippines: au moins 33 morts dans le naufrage d'un ferry

Au moins 33 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry qui transportait 173 personnes jeudi par gros temps dans le centre des Philippines, a déclaré un responsable de la gestion des catastrophe. Les secouristes dépêchés sur les lieux à bord d'au moins sept bateaux ont réussi à récupérer des dizaines de survivants accrochés à la coque du ferry. Le Kim Nirvana s'est retourné à un kilomètre du port d'Ormoc, a précisé à l'AFP Ciraco Tolibao, membre du bureau pour la gestion des catastrophes de cette localité. Des plongeurs scrutaient les eaux troubles dans l'épave à la recherche d'éventuels survivants, a-t-il ajouté. D'après radio Manille, 21 personnes sont portées disparues. Ciraco Tolibao n'était toutefois pas en mesure de confirmer le nombre de personnes sauvées ou de disparus. Les gardes-côtes ont confirmé que des opérations de recherches étaient en cours, sans autre précision. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel, qui compte plus de 7.100 îles. Les accidents maritimes sont fréquents, le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés. De nombreux naufrages ont fait plusieurs centaines de morts ces dernières années. C'est aux Philippines qu'a eu lieu la plus grave catastrophe maritime jamais survenue en temps de paix, au large de Manille en décembre 1987: un ferry chargé de passagers était entré en collision avec un petit pétrolier. Plus de 4.300 personnes avaient alors péri.

