Paris (AFP). La France a chaud et s'organise face à la canicule imminente

Chapeaux de soleil pour les écoliers à Limoges, procession annulée à Lourdes: avec 26 départements en vigilance orange en raison d'un risque de canicule, de nombreux secteurs ont pris mardi des mesures de précaution et parfois de réorganisation des activités. Dans les écoles, les enseignants doivent veiller à la bonne hydratation des enfants et proscrire les jeux en plein soleil, à l'instar de ce qui se fait dans une école maternelle de Limoges. Nathalie, une des institutrices, dit avoir mis au point "quelques astuces": un gobelet à disposition pour chacun, un stock de chapeaux et casquettes pour ceux qui les ont oubliés, des passages réguliers sous le robinet d'eau fraîche pour se rafraîchir les avant-bras, et surtout "les jeux d'eau". "Ils adorent ça", témoigne-t-elle. A Lourdes, qui n'est pas dans une zone en orange selon Météo France, mais où la température pourrait néanmoins atteindre 38 degrés mardi, des précautions sont prises pour les pèlerins, parmi lesquels on compte beaucoup de malades. "Nous avons décidé d'annuler ce mardi la procession qui a lieu quotidiennement à 17h00 et qui traverse en plein soleil l'esplanade des Sanctuaires. Elle sera remplacée par une cérémonie de louanges eucharistiques dans la basilique souterraine, au frais", a expliqué à l'AFP un responsable presse des Sanctuaires. Le médecin en charge des pèlerinages peut prendre la même décision chaque jour en fonction de la météo. Certains directeurs de pèlerinage pourraient aussi recommander à leurs groupes de rester à l'hôtel ce mardi, estime-t-on de même source. Mais "la vie ne s'arrête pas à Lourdes, elle ralentit", a-t-on ajouté. Du côté des entreprises, surtout celles ayant des travailleurs en plein air, la prévention est aussi de mise. "J?appelle les entreprises à réorganiser leur temps de travail lorsqu?elles le peuvent parce que c'est très dur de travailler à l?extérieur", a déclaré mardi Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Cette vague de chaleur exceptionnelle, de par sa durée prévue sur plusieurs jours, devait frapper mardi une partie du Sud-Ouest, le Centre, le Centre-est et l'Ile-de-France avec des prévisions de températures parfois au-delà de 40°C à l'ombre. - Fortes chaleurs toute la semaine - Les départements des régions Bourgogne, Ile-de-France et Limousin, ainsi que l'Ain, l'Allier, le Cher, la Dordogne, l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme et le Rhône sont en vigilance orange. Elle s'étendra ensuite au nord et à l'est du pays. Selon Météo-France, les températures maximales dépasseront souvent les 35 degrés: 37 degrés sont attendus à Lyon par exemple, plus de 38°C à Paris tandis que les 40°C seront atteints et parfois dépassés dans le Sud-Ouest. Les minimales seront aussi élevées, entre 19 et 23°C, une source de fatigue pour l'organisme. Techniquement, on parle de canicule quand des températures très élevées sont observées pendant au moins trois jours consécutifs, le jour comme la nuit. Après avoir présidé une réunion du Corrus (Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales) Marisol Touraine, a indiqué qu'il n'y avait pas "d'éléments de tension identifiés pour l'instant" et "pas d'inquiétude particulière", tout en appelant à être vigilant. "Les fortes chaleurs vont durer au moins jusqu'à la fin de semaine", a-t-elle rappelé. Pour les grands départs de samedi, la ministre, appelle les automobilistes à faire preuve de prudence et à décaler leurs horaires de voyage.

