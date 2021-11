Miami (AFP). La fusée transportant la capsule de SpaceX explose après son lancement

La fusée Falcon de la société SpaceX, qui transportait une capsule Dragon non habitée pour une mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale (ISS), a explosé un peu plus de deux minutes après son décollage dimanche de Cap Canaveral en Floride. "Le lanceur a explosé", a indiqué le commentateur de la télévsion de la Nasa qui retransmettait en direct le lancement, alors que des morceaux de la fusée retombaient vers le sol. "Il apparaît que nous avons un échec de la fusée () mais à ce stade on ne sait pas exactement ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. Peu après un commentateur de SpaceX a précisé que la transmission vidéo avec Falcon 9 avait été interrompue. "Il y a eu une anomalie durant la première partie du vol," a-t-il précisé tout en notant que les neuf moteurs du premier étage de la fusée s'étaient bien allumés et que le véhicule avait atteint une vitesse supersonique. "Il semblerait qu'il y a eu un problème avec le premier étage de la fusée" avant la séparation avec le reste du lanceur, a-t-il indiqué. Une conférence de presse est prévue à 12H30 (16H30 GMT), a indiqué la Nasa. Il s'agit du premier accident pour SpaceX après six lancements réussis pour approvisionner l'ISS dans le cadre d'un contrat avec la Nasa.

