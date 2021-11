Miami (AFP). Premier revers pour SpaceX avec l'explosion de son lanceur pour une mission vers l'ISS

La fusée Falcon 9 de SpaceX, avec à bord une capsule Dragon non habitée destinée à approvisionner la Station spatiale internationale, a explosé peu après son décollage dimanche de Floride, marquant le premier échec de la société californienne après une longue série de succès. Toutefois des responsables de la Nasa, sans minimiser les pertes dans ce que transportait le vaisseau, ont affirmé que cet accident n'affecterait pas l'équipage à bord de la Station, qui a suffisamment de réserves pour plusieurs mois. "Le lanceur a explosé", avait indiqué le commentateur de la télévision de l'agence spatiale américaine (Nasa), qui retransmettait en direct le lancement, alors que des morceaux de la fusée retombaient vers le sol. La fusée a explosé deux minutes et 19 secondes après le décollage comme prévu à 10H21 locales (14H21 GMT), a confirmé lors d'une conférence de presse Guynne Shotwell, directrice générale de SpaceX. "Le premier étage de la fusée a bien fonctionné et le vol était normal jusqu'à la 139e seconde, quand nous avons eu un problème de pression dans le second étage de la fusée", a-t-elle expliqué sans préciser dans quel délai les vols pourraient reprendre. Le patron de SpaceX Elon Musk avait évoqué auparavant sur Twitter "une pression excessive dans le réservoir d'oxygène liquide du deuxième étage de la fusée". La capsule Dragon devait arriver tôt mardi à l'ISS où elle devait être amarrée par deux des trois membres de l'équipage à l'aide du bras télémanipulateur de la Station. L'équipage retrouvera ses effectifs normaux de six personnes fin juillet. Dragon transportait près de deux tonnes de matériel et d'approvisionnement pour la Nasa, dont des aliments et des vêtements pour l'équipage ainsi que du matériel destiné à des expériences scientifiques pour étudier notamment la combustion en micro-gravité, faire la première observation depuis l'espace de météores entrant dans l'atmosphère terrestre, et continuer à effectuer des recherches sur les effets sur l'organisme humain de séjours prolongés en apesanteur. Il s'agissait de la septième mission de ravitaillement de l'ISS effectuée par SpaceX pour le compte de la Nasa sur les 12 prévues dans le cadre d'un contrat de 1,6 milliard de dollars. - Suffisamment de provisions - Le responsable de l'exploration spatiale habitée de la Nasa, William Gerstenmaier, a assuré lors de cette même conférence de presse que "l'équipage de l'ISS ne fait face à aucun danger" après cet échec, précisant qu'il y avait "suffisamment de provisions à bord, comme de la nourriture et de l'eau". Mais il a dit que la Nasa "avait perdu un grand nombre de matériels pour des recherches importantes" ainsi que des équipements importants comme un scaphandre spatial et un adaptateur d'amarrage des vaisseaux. M. Gerstenmaier a également souligné qu'un vaisseau de fret russe Progress était attendu le 23 juillet, suivi en août par un vaisseau d'approvisionnement japonais HTV. Le précédent Progress avait été perdu fin avril à la suite d'un problème d'insertion en orbite. Le responsable de l'ISS, l'Américain Mike Suffredini, a indiqué que cet échec, le troisième depuis octobre pour une mission d'approvisionnement de la Station, "était une déception". Mais, a-t-il relevé, "cela ne remet pas en cause la présence de six membres d'équipage dans l'ISS". "Nous prévoyons toujours qu'un tel accident peut arriver" et "gardons suffisamment de provisions à bord". Dragon, qui a été en 2012 le premier vaisseau spatial privé à s'amarrer à la station spatiale lors d'un vol de démonstration, est la seule capsule au monde capable de ramener du fret sur Terre. SpaceX et Orbital Sciences sont les deux seules firmes privées avec lesquelles la Nasa a conclu des contrats d'approvisionnement de l'ISS. Orbital Sciences, qui a déjà effectué deux vols d'approvisionnement de l'ISS, a subi un accident lors du lancement de sa troisième mission le 29 octobre dernier, en raison de la défaillance d'un des moteurs russes de son lanceur Antares. William Gerstenmaier, a indiqué dimanche qu'Orbital Sciences devrait reprendre les vols de sa fusée Antares au printemps 2016 après que le moteur russe qui l'équipe a été réparé.

