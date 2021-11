Paris (AFP). Contre les aléas climatiques, des campings et clubs de vacances proposent la Garantie Soleil

Contre l'angoisse des vacances pluvieuses, plusieurs campings et clubs français proposent des garanties Soleil avec un chèque de 100 ou 200 euros à la clé en cas de "rayonnement solaire insuffisant", notion dont la définition varie selon les assureurs. "On a toujours l'impression d'être plus victime du mauvais temps en camping", résume à l'AFP Marc Canavaggia, directeur de Sunelia, chaîne qui compte 32 campings dont dix sur la façade atlantique et autant sur le littoral méditerranéen. Le groupe inclut gratuitement et automatiquement son offre Soleil pour tout séjour de 7 nuits minimum entre avril et octobre, réservé au plus tard 72 heures avant la date d'arrivée. "S'il a plus de trois jours sans soleil pendant son séjour, le client reçoit sans avoir rien demandé un chèque de 100 euros dans les quinze jours. Et s'il n'y a pas eu d'ensoleillement pendant toute la durée de son séjour, ce qui n'est pas de chance mais peut arriver, c'est 200 euros", explique M. Canavaggia. Cette offre Soleil se base sur l'"ensoleillement direct" mesuré par l'indice Metnext Sun Index (filiale de Météo France) qui reçoit les données du satellite Meteosat2: un jour sans soleil est défini comme une journée au cours de laquelle, entre 10H00 et 18H00, il y a eu "moins de deux heures de rayonnement solaire d'une intensité suffisante - soit 120 watts par m2 - pour produire des ombres distinctes". "L'année dernière, près de 500 séjours ont été concernés par un remboursement". Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les clients des campings situés sur l'océan atlantique qui en ont bénéficié mais ceux sur "l'axe Pyrénées-Massif central-Vosges", souligne le directeur de Sunelia. Il indique que l'objectif de cette opération est "la fidélisation des clients, mais aussi de dédramatiser sur la météo". "Notre offre +Bonus Soleil Atlantique+ permet d'offrir une espèce de confort psychologique", renchérit Sylvain Caucheteux, directeur commercial et marketing des clubs de vacances Belambra. Pour un euro de plus par personne, cette opération, lancée pour la première fois cet été, prévoit un remboursement de 200 euros par semaine de séjour si le beau temps n'est pas au rendez-vous sur une quinzaine de sites de la façade atlantique. - "débloquer un verrou mental" - "Il faut que pendant le séjour, il y ait eu trois heures consécutives d'averses pendant trois jours, avec au minimum une minute de pluie par heure", spécifie M. Caucheteux: "On ne voulait pas limiter la notion de mauvais temps à une pluie continue pendant trois heures". Toujours en lien avec avec Météo France, Belambra propose également l'offre "Bon plan météo", qui permet de changer sa destination "sans frais de modification jusqu'à J-1. S'il y a un risque sur la météo avec un minimum de deux jours d'intempéries consécutifs prévus pendant le séjour, on peut changer de destination, sous réserve de disponibilité", explique-t-il. Ces deux formules permettent aux clients "d'avoir une flexibilité et de débloquer un verrou mental, on peut se dire qu'on n'a pas à s'inquiéter de la météo et qu'on pourra changer de destination", explique le directeur marketing de Belambra, qui propose un total de 58 destinations en France. Du côté de Pierre et Vacances, la garantie soleil est disponible uniquement dans le cadre d'un "Pass Soleil" qui comprend également une assurance multirisque, au tarif de 79 euros par hébergement. Le remboursement d'un montant forfaitaire de 150 euros est prévu lorsque le client ne bénéficie pas d'au moins trois journées ensoleillées par tranche de sept jours. Et une journée est considérée comme "ensoleillée" lorsque entre 10H00 et 18H00, "les stations Météo France ont enregistré une puissance solaire supérieure à 120 W/m² pendant au moins 2 heures". Reste maintenant à savoir si la météo sera capricieuse cet été: en 2014, "malgré un mois de juin chaud et ensoleillé", Météo France avait indiqué que la France avait "connu un été particulièrement maussade avec un mois de juillet exceptionnellement pluvieux et une fraîcheur très marquée en août".

