Athènes (AFP). La Banque de Grèce rassurante sur la stabilité des banques grecques

Le gouverneur de la Banque de Grèce (BdG) a assuré vendredi de la stabilité du système bancaire grec lors d'une réunion avec Euclide Tsakalotos, le ministre coordinateur des discussions avec les créanciers de la Grèce, affirme une source gouvernementale dans un communiqué. La distance à parcourir pour un accord "n'est pas grande", auraient aussi convenu les deux hommes, selon cette source Au cours de cette réunion, le gouverneur de la BdG, Yannis Stournaras, "a confirmé que la stabilité du système bancaire est entièrement assurée par des actions conjointes de la Banque de Grèce et la Banque centrale européenne", a indiqué cette source. Lors de cette réunion tenue "dans une très bonne ambiance", "il a été constaté des deux côtés que le gouvernement grec a fait de grands efforts pour trouver un terrain d'entente avec les partenaires et que la distance qui reste à parcourir n'est pas grande", poursuit ce communiqué, assurant que "cet effort sera poursuivi de façon intensive dans les prochains jours et naturellement lors du sommet" extraordinaire de lundi. Ce communiqué était le deuxième de la matinée, manifestement rédigé pour rassurer les Grecs et les marchés. Une rumeur non démentie fait état en effet d'une vive accélération des retraits bancaires ces derniers jours, en provenance notamment de petits épargnants inquiets de la possible imposition brutale d'un contrôle des capitaux en Grèce, si aucun accord n'était finalement trouvé entre Athènes et ses créanciers pour le déblocage de 7,2 milliards d'euros indispensables à la survie financière du pays. Dans son rapport annuel publié mercredi, la Banque de Grèce avait averti du risque de sortie du pays de la zone euro, sur un ton très alarmiste et politique qui lui avait valu des critiques dans les rangs de la majorité: "l'incapacité à parvenir à un accord marquerait le début d'un chemin douloureux qui mènerait d'abord à un défaut de paiement de la Grèce puis, au bout du compte, à la sortie du pays de la zone euro et, très probablement, de l'Union européenne", écrivait la banque centrale, à destination des deux parties, Athènes et ses créanciers. La BCE se réunit ce vendredi midi en urgence pour discuter d'un possible nouveau relèvement des financements d'urgence aux banques grecques (ELA). La Bourse d'Athènes était stable (+0,04%) vers 09H40 GMT.

