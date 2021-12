Athènes (AFP). Grèce: les banques rouvriront lundi

Les banques grecques, fermées le 29 juin, rouvriront lundi et les restrictions sur les retraits d'argent liquide ainsi que les achats par cartes de crédit seront très légèrement assouplies, selon un décret paru samedi. Le plafond de retrait quotidien de 60 euros en liquide reste en place pour éviter une ruée bancaire, ainsi que les contrôles de capitaux. Mais les Grecs pourront à partir de lundi retirer de plus grosses sommes à condition de ne pas dépasser 420 euros par semaine et utiliser leurs cartes de crédit à l'étranger, ce qui était interdit depuis trois semaines.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire