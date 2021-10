Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 20 et 21 juin

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la Fête du Bois à Marigny. Au programme : des expositions, des animations, des balades et des concerts. C'est une manifestation gratuite. Retrouvez le programme complet des festivités sur Fête du Bois



Tout ce week-end, l'Organisation Normandie Poney organise à Saint-Lô son traditionnel concours local de Modèles et Allures poneys, qui qualifiera les meilleurs poneys pour le championnat de France. Plus d'une centaine de participants sont attendus pour ce rendez-vous incontournable des éleveurs de poneys normands.



Samedi, rendez-vous à Avranches place Molière pour la fête à Molière. Au programme : maquillage, ateliers créatifs, grand jeux en bois, art floral, défilé de mode, pêche à la ligne et belote en plein air. C'est ce samedi à partir de 12h à Avranches. L'entrée est gratuite.



Samedi, c'est Vent de Fête sur la plage de Collignon à Tourlaville. Retrouvez pendant toute une journée des initiations aux activités nautiques, des animations autour du jeu et des ateliers cerf-volant. Vent de Fête c'est ce samedi sur la plage de Collignon.



Ce samedi soir, venez nombreux au Tendance Live à Granville. La fête de la musique c'est avec Tendance Ouest face à la mer. Assistez à un concert gratuit avec Axelle Red, Archimède, Boulevard des Airs, Tristan Garner, Michaël Canitrot, Maude, Jean-Baptiste Maunier, Igit, Tibz et Likes Berry. Un feu d'artifice sera tiré au dessus de la mer en fin de soirée. Rendez-vous, Place Fontaine Bedeau à Granville dés 19h.



Dimanche, dans le cadre de la fête de la musique assistez à plusieurs ruedas itinérantes de salsa dans les rues de Cherbourg-Octeville. Le premier rendez-vous est prévu devant le Fiftys à 19h30 puis au Grain de Café pour ensuite se déplacer au bar O'Tapasoif avec le groupe de salsa Ochestra Elata qui sera en concert gratuit.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, c'est la fête du vélo à Caen. De nombreuses animations sont proposées sur le thème du vélo. C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous. Retrouvez le programme complet des festivités sur Maison du Vélo



Samedi et dimanche, la ville d'Isigny-sur-Mer vous convie à sa 11ème foire. Une quarantaine d'exposants sont attendus ainsi que de nombreuses animations. Rendez-vous tout ce week-end à Isigny, c'est gratuit.



Dimanche, à Caen, la fête du nautisme vient clôturer le mois du nautisme. Au programme : initiations et baptêmes gratuits sur un bateau de course, stand up paddle, aviron, dragon boat et bateau du patrimoine. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 18h sur le Port de Caen et découvrez le programme complet de l'événement sur Caen



Dimanche, ne manquez pas The Courseulles Sk8 Day à Courseulles-sur-Mer. Rendez-vous dès 11h pour profiter de ces initiations au DJing et faire du skate. Une compétition ouverte à tous commencera à 14h. Rendez-vous sur le Facebook de l'événement pour en savoir plus.



ORNE



Tout ce week-end, c'est la 35ème course de côte régionale d'Exmes. Samedi place aux vérifications avant les essais dimanche matin et la course en 3 montées l'après-midi. C'est un parcours de 1500 m avec une pente moyenne. Départ de la course à 13h30 et remise des prix en début de soirée.



Dimanche, la manifestation Retro Passion se tiendra à Saint-Denis-de-Méré. Au programme de cette journée, une bourse d'échange, un rallye touristique et un concours d'élégance ainsi qu'une exposition.