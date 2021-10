Le nouveau hit du jour : James Blunt - Dangerous

James Blunt lance le quatrième extrait de son dernier album en radio. C'est le titre "Dangerous" qui succède donc à "Stay The Night", "So Far Gone" et "If Time Is All I Have".



Dans une interview, James Blunt révélait que ce morceau était l'un des plus emblématiques de son dernier opus :« Effectivement, il signifie que nos premières impressions ne sont pas forcément les bonnes. Si l'on se promène dans la capitale un samedi soir par exemple, que l'on rencontre deux hommes, on sera plus tenté de penser qu'ils sont davantage dangereux qu'une femme qui se promène seule. Mais qui nous dit que ce n'est pas de cette femme dont il faut craindre la dangerosité...? Vous voyez, c'est ça "Some Kind Of Trouble" ».

Vous découvrez donc aujourd'hui ce nouveau hit du jour Dangerous signé James Blunt !