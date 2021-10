Paris (AFP). Tourisme: Fabius lance des mesures pour mieux accueillir les touristes et développer l'hébergement

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé jeudi une série de mesures pour améliorer l'accueil des touristes en France et développer les infrastructures hôtelières, dont un fonds d'investissement qui pourrait être doté de "plusieurs centaines de millions d'euros", a indiqué Laurent Fabius. L'Hexagone est la première destination mondiale et a accueilli l'an dernier 83,7 millions de touristes, mais l'indice de satisfaction de ces visiteurs au terme de leur séjour est souvent en demi-teinte. "Nous avons encore des marges de progression" en termes d'accueil, a consenti le ministre des Affaires étrangères, en charge du Tourisme, Laurent Fabius, lors d'un point presse. Le Conseil de promotion du tourisme, chargé de dessiner une stratégie pour la France à l'horizon 2020 - année où l'objectif est d'accueillir 100 millions de touristes - a rendu public jeudi quarante propositions, dont M. Fabius a décidé de retenir "une vingtaine" dans un premier temps. Le Conseil a planché sur six chantiers: gastronomie et oenologie; destinations et marques; numérique; hôtellerie, tourisme d'affaire et shopping; accueil, communication et formation. Parmi les rapporteurs figurent les chefs étoilés Alain Ducasse et Joël Robuchon, ou encore des PDG connus du secteur du tourisme Serge Trigano (Mama Shelter) et Jean-François Rial (Voyageurs du monde). Le rapport souligne notamment le "paradoxe que la France, dont le monde garde une image de trésor patrimonial et de référence en matière d?art de vivre, ne traduit pas dans son offre quotidienne les impératifs premiers de l?hospitalité touristique", conséquence de la "difficile relation des Français au service". Laurent Fabius - pour lequel le tourisme est un "trésor national" et l'accueil "doit devenir une priorité nationale" - a annoncé le lancement au printemps prochain d'une campagne de communication "avec des slogans humoristiques" pour sensibiliser à l'hospitalité. Le ministre demande également aux compagnies aériennes et de transports de "systématiser l'accueil vidéo pour souhaiter la bienvenue aux touristes, diffusée par exemple au moment de l'atterrissage". Il préconise parallèlement d'implanter des panneaux indiquant "à bientôt, merci" à tous les points de sortie du territoire. - Rénovation des hôtels - Un travail de simplification sera également mené pour faciliter l'obtention de visas et les procédures de détaxe. Le gouvernement veut aussi attirer davantage d'investisseurs institutionnels et de l'épargne privée à destination des hébergements touristiques, aussi bien pour favoriser la construction de nouvelles structures que pour aider à la rénovation de l'ancien. Laurent Fabius a annoncé en ce sens la création, avec la Caisse des dépôts, d'un fonds d'investissement tourisme: "La CDC en sera actionnaire. Il serait bon que le fonds puisse réunir d'autres investisseurs institutionnels et que par levier, plusieurs centaines de millions d'euros soient ainsi mobilisables", a-t-il précisé. Ce Fonds d'Investissement Tourisme (FIT) devrait être constitué à l'automne, a précisé le quai d'Orsay, indiquant que le troisième Programme d'investissements d'avenir comportera également "un volet dédié au tourisme, à la disposition des entreprises en 2016". "Bpifrance a aussi mis à disposition un guichet de financement pour les professionnels du tourisme, et j'ai demandé à son président Nicolas Dufourcq d'amplifier l'enveloppe de crédit consacrée à ce secteur", a ajouté M. Fabius. Côté gastronomie, M. Fabius a annoncé que les Journées du patrimoine deviendront les Journées "des" patrimoines "intégrant notre patrimoine immatériel, en particulier notre gastronomie". Il a annoncé le lancement d'un "classement des classements" gastronomiques, qui désignera à l'automne les mille meilleurs restaurants du monde et se voudrait "à la gastronomie ce que le classement ATP est au tennis", selon les termes du rapport du Conseil. La tenue d'une première conférence annuelle du Tourisme a également été annoncée pour le 8 octobre. Le tourisme représente 2 millions d'emplois, non délocalisables, et plus de 7% du PIB français.

