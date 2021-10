Paris (AFP). Euro-2016: imiter Platini à la maison, dans une Europe à 24

C'est un "Rendez-vous", slogan du tournoi, à plus d'un titre: la France accueille dans un an, du 10 juin au 10 juillet 2016, le Championnat d'Europe des nations, avec le rêve d'imiter les Bleus de Platini, vainqueurs à la maison en 1984, dans un nouveau format à 24 équipes. L'équipe de France version Zidane avait elle gagnée le Mondial en 1998 en France, puis l'Euro-2000 co-organisé par Belgique et Pays-Bas. . Platini, les 9 buts, la fameuse "Arconada" L'Euro-1984, c'est un souvenir de liesse en France, celui du premier titre majeur, après une finale gagnée par les Bleus 2 à 0 au Parc des Princes contre l'Espagne, le 27 juin. C'est un record qui dure, celui Michel Platini, alors capitaine de l'équipe de France, qui a inscrit cet été là 9 buts dans un Euro, performance individuelle inégalée. "Ah, ce n'est pas facile de marquer neuf buts, hein?", en avait souri l'intéressé, aujourd'hui président de l'UEFA, en clôture de l'Euro-2012 co-organisé en Ukraine et Pologne. Le changement de format de l'Euro en 2016 peut-il faire trembler ce repère historique? Le nombre d'équipes va passer de 16 à 24 et celui des matches de 31 à 51. "En plus avec un tour supplémentaire (les 8e de finale apparaissent) à partir de 2016, je donne une chance aux joueurs de faire mieux que neuf buts, je suis sympa", a là aussi plaisanté l'ex-triple Ballon d'Or. En plus de ses 9 buts, Platini a également laissé dans l'histoire du foot une marque déposée pour une boulette de gardien. Sur un coup franc, Luis Arconada, le portier espagnol, laisse en effet passer la balle sous son corps. Chaque joueur à son poste vivant la même mésaventure est encore raillé aujourd'hui pour son "Arconada" . Les Bleus à Saint-Denis, Marseille et Lille Les Bleus de Didier Deschamps, automatiquement qualifiés car la France est pays-hôte, ne connaissent pas encore leurs adversaires. Mais ils savent déjà où ils joueront leurs trois matches de groupe: au Stade de France à Saint-Denis (match d?ouverture le 10 juin 2016), à Marseille (le 15 juin) et à Lille (le 19 juin). Leur 8e de finale se déroulera à Lyon si ils terminent premiers de leur groupe A (le 26 juin), à Saint-Etienne si ils finissent deuxièmes (le 25 juin). Les rencontres se dérouleront au total dans dix stades. Bordeaux, Lens, Lyon, Nice, Paris (Parc des Princes), Saint-Étienne et Toulouse complètent le tableau avec Saint-Denis, Lille et Marseille. La ville de Saint-Denis, avec le Stade de France, accueillera le plus grand nombre de rencontres, sept, dont, évidemment, la finale. Les chantiers des stades avancent bien. Lens a connu quelques retards qui n'inquiètent pas, contrairement à la pérennité financière du club. L'enceinte ultra moderne de 59.000 places à Lyon, dont l'OL est entièrement propriétaire, doit être livrée en janvier et accueillera six rencontres, dont un 8e de finale et une demi-finale. . Troisième Euro en France C'est un Français, Henri Delaunay, premier secrétaire général de l'UEFA de juin 1954 à novembre 1955, qui est à l'origine du championnat d'Europe des nations. C'est la 3e fois que la France accueille ce tournoi et c'est le seul pays a en avoir organisé autant. La première édition s'y était disputée en 1960, Paris accueillant la finale gagnée par l'URSS contre la Yougoslavie, 2 à 1 en prolongation. Puis la compétition était donc revenue sur le sol français en 1984. En 1960, quatre équipes seulement étaient engagées. Elles furent huit à partir de 1980, puis seize à partir de 1996. La France sera rejointe par 23 pays issus des qualifications, qui ont commencé le 7 septembre 2014 et s'achèveront le 13 octobre 2015. Pour les bons élèves, car pour les autres, il y aura les stressants barrages de repêchage entre les 12 et 17 novembre. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu à Paris le 12 décembre 2015. Les équipes y seront réparties en six groupes de quatre. Les vainqueurs de groupe, les six deuxièmes et les quatre meilleurs troisièmes joueront les huitièmes de finale. Les Bleus succéderont-ils à l'Espagne, double tenante du titre?

