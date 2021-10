Football : l'attaquant dieppois Nicolas Barthélémy à Quevilly Rouen Métropole

Après plusieurs années où Manu da Costa et Nicolas Barthélémy ont joué au chat et à la souris, l'attaquant dieppois est enfin tombé dans les filets de l'entraîneur du Quevilly Rouen Métropole. Cet attaquant excentré, qui peut également jouer milieu offensif et est âgé de 24 ans, vient renforcer le secteur offensif du Quevilly Rouen Métropole.

En attaque, Manu da Costa a su garder ses valeurs sûres : l'attaquant Adama Sarr, l'ailier Mathieu Géran et le milieu offensif Joris Colinet feront tous les deux partie de l'équipe la saison prochaine.