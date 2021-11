Seine-Maritime : le coach de Quevilly Rouen Métropole Manu Da Costa fait le point sur la préparation

Le soleil tape dur ce lundi 18 juillet 2016 sur le stade Diochon, antre de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). L'entraîneur de l'équipe, Manu Da Costa, fait le point sur son équipe, deux jours après le match nul contre Chambly (Oise) (2-2) disputé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Après les 15 premiers jours de préparation, le coach se dit satisfait : "Le groupe n'a pas tant été modifié que ça. Les choses se passent très bien. Nous n'avons pas de blessé, à part Josué Albert, arrêté pour un petit mois pour son problème au genou." Outre ce pépin physique, Manu Da Costa regrette une préparation resserrée - cinq semaines au lieu de six en CFA - mais le coach en convient, c'est la rançon du succès.

"La moindre erreur se paye cash"

Même les premiers résultats en matchs amicaux - défaite face à Boulogne-sur-Mer, match nul contre Chambly - n'altèrent pas la bonne humeur du coach. Qui tire des enseignements positifs de ces deux rencontres : "Il y a eu une belle maîtrise technique et une grande qualité de jeu de notre part."

Mais Manu Da Costa rappelle que "face à ce genre d'adversaires, qui évoluent en National, la moindre erreur se paye cash. Il faut être plus efficace dans les deux surfaces de réparation." Et l'homme fort de QRM de rappeler que sur les quatre buts encaissés en deux matchs, trois le sont sur coups de pied arrêtés, un dernier sur une grosse erreur défensive. Des oublis à régler avant le premier match, le 5 août 2016, à domicile, face à... Chambly.

"L'acclimatation des recrues se passe très bien"

Autre leçon à tirer de ces deux premiers matchs : la forme des recrues. "Alioune Ba et Cédric Jean-Etienne ne sont pas loin de leur forme optimale, se réjouit Manu Da Costa. Jérémy Bekhechi souffre un petit peu plus mais il n'a jamais eu à faire une telle préparation. Timothée Taufflieb, lui, n'est pas encore à 100%. Quant au dernier arrivé, Karim Achahbar, on va individualiser le travail athlétique avec lui." Plus globalement, le coach décrit "une acclimatation qui se passe très bien".

Erwan Maury, dernière recrue annoncée, devrait arriver autour du lundi 25 juillet 2016 en provenance de Dijon (Côte-d'Or), où il récupère actuellement d'une grave blessure. Il renforcera l'entrejeu normand. Si Manu Da Costa se dit "très heureux de l'effectif actuel", il ajoute être à l'affût d'une bonne opportunité en attaque, "soit un joueur de couloir, soit un joueur axial évoluant derrière un attaquant".

Encore trois amicaux

Dernier enseignement du match contre Chambly : Manu Da Costa a une corde supplémentaire à son arc tactique en jouant avec trois défenseurs centraux derrière. En l'occurrence, Alioune Ba, William Séry et Valentin Sanson, en l'absence de Josué Albert. Ce schéma tactique s'ajoute aux 4-2-3-1 et 4-3-3 déjà utilisés par le coach.

Il reste à QRM trois matchs amicaux à disputer avant l'entrée dans le grand bain contre Chambly (Oise). Si le championnat ne comporte aucun grand ténor, il sera vraisemblablement très serré. C'est ce à quoi s'attend Manu Da Costa : "Les ténors en National, c'est tous les week-ends. Il n'y a plus de petite équipe, tous les matchs seront très compliqués. L'an passé, tout le monde pouvait battre tout le monde."

Le calendrier des amicaux de QRM :

QRM-Dunkerque mercredi 20 juillet 2016 à 18h au Touquet

QRM- Le Havre 2 samedi 23 juillet 2016 à 18h à Charleval

QRM-Amiens 2 vendredi 29 juillet à 17h au stade Diochon

