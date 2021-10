Football : Quevilly Rouen Métropole fête la montée à la maison

Ce sera un match pour du beurre. Une rencontre de pur bonheur. Samedi 4 juin 2016, Quevilly Rouen Métropole accueille la réserve de Troyes au stade Robert Diochon de Rouen (Seine-Maritime). Le club normand, déjà assuré de monter en National à la suite de sa victoire samedi 28 mai 2016 face à l'ESSG, pourra fêter l'accession devant des supporters que l'on espère plus nombreux que d'habitude. Troyes (Aube), en revanche, ne peut se permettre aucun relâchement, le club aubois devant faire un match nul pour assurer son maintien en CFA.





Un projet réussi

Cette montée valide le projet initié par le président de l'US Quevilly Michel Mallet, devenu depuis président de QRM, et de Fabrice Tardy, président du FC Rouen et vice-président de QRM. Cette dernière équipe, issue du rapprochement entre les équipes premières de l'USQ et du FCR, devait monter en National en deux ans. Elle le fait en un an et conforte ainsi tous les espoirs placés en elle.

Pratique. Samedi 4 juin, 18h, au stade Diochon, QRM-Troyes.