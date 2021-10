Sortir dans le Calvados : mardi 9 juin

Demain, Pôle emploi, les CFA du Calvados et les Missions Locales du département organisent la 12ème édition des Rencontres de l'Apprentissage. Les jeunes de 16 à 25 ans pourront y récolter toutes les informations nécessaires pour un apprentissage réussi. C'est ce mercredi au Zénith de Caen de 10h à 17h et c'est gratuit.



Vendredi, assistez au concert de "The Rabeats" en hommage aux Beatles. C'est le tribute band à ne pas manquer. Rendez-vous, ce vendredi soir, au Zénith de Caen à 20h30. L'entrée varie entre 22 et 42€. Plus d'infos sur Zénith de Caen



Tout ce week-end, participez à la 7ème édition du Festival Rast'art Festival à Sannerville. Le public aura l’occasion de découvrir de nombreux artistes régionaux, mais aussi internationaux. Le Rast'Art Festival c'est tout ce week-end à Sannerville. Retrouvez toutes les infos sur Rast'art Festival