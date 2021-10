Idées loisirs Normandie : Week-end du 21 et 22 mai

Tout ce week-end Holyday on ice est au Zénith de Caen : le meilleur des 60 années du spectacle vous sera montré ainsi que des numéros inédits. 34 patineurs d'exception évoluront sur la glace à 14h, 17h30 et 21h et aussi demain à 14h30.



Aujourd'hui, la Ville de Cherbourg-Octeville, en partenariat avec la Croix-Rouge française et l'association Cœur et Cancer, organise une journée gratuite d'initiation aux gestes de premier secours. Rdv de 9 à 18 h dans les salons de l'Hôtel de Ville.





Aujourd'hui et demain, ce sont les journées de l'archéologie dans toute la France. Dans notre région , 5 lieux accueillent l'événement. Ils seront gratuits pour l'occasion et en plus des animations vous permettront d'en apprendre plus sur cette discipline. Des archéologues seront aussi présents pour des démonstrations et répondre à toutes vos questions. Ces musées se situent dans le cotentin et la plaine caennaise. Toutes les informations sont à retrouver sur le tendanceouest.com





A caen à l'occasion de la 15aine du commerce équitable, un défilé de mode éthique est organisé salle du sépulcre. Il est proposé par Nouveau Regard pour le prêt-à-porter et Kokliko pour la coiffure, avec accessoires de l'Atelier Equitable et d'Artisans du Monde. C'est ce soir à 18h et demain à 15h.



Le festival « A tous jeunes » se déroule tout ce week-end à Caen à l'espace Tandem. A travers une succession de représentations théâtrales, de danses, de musiques, de cirque et bien d'autres encore, les jeunes vous entraîneront dans leur univers festif et chaleureux. Ce sont près de 250 jeunes venus de toute la région qui vont nous faire partager leur passion artistique. A Tous Jeunes sera aussi l'occasion de découvrir le résultat des différents ateliers mis en place en amont du festival. Entrée 5€, aujourd'hui et demain à partir de 15h.





C'est devenu une tradition : le rallye "cabriolets en Manche" se déroule ce week-end. Plus de 60 équipages sont d'ores et déjà inscrits pour participer à ce périple qui va sillonner, en coupés ou cabriolets d'exception, les jolies petites routes bas normandes. Le départ est prévu de Bayeux ce matin. Dans la journée, direction Saint-Lô par Thury-Harcourt. Puis dîner à l'hippodrome de Graignes. Demain matin passage par Balleroy. En fin de matinée, défilé à Saint-Lô et présentation des véhicules plage verte avant midi.



Tout cet après midi, le chapiteau CREA fait portes ouvertes à Mondeville. Venez découvrir le monde du cirque à travers différentes animations et initiations gratuites aux arts du cirque, au théâtre et aux marionnettes. C'est de 14h à 18h et c'est gratuit.



Aujourd'hui, c'est le 1er festival de musique à Anctoville sur Boscq, à côté de Granville. Ce festival a pour but de mettre en scène des jeunes musiciens de moins de 20 ans (ou d'une moyenne d'âge de moins de 20 ans).

8 groupes sont inscrits, tous du sud manche. Le concept est de donner la possibilité à des jeunes musiciens de se mettre en scène simplement pour le plaisir de jouer dans la convivialité.

L'entrée est à 1€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. La restauration sur place est possible. Venez nombreux et nombreuses à partir de 15h et jusqu'à environ 23h, ça se passe en face de la mairie, en extérieur.



Depuis le début du mois, l'APF organise sa traditionnelle fête du sourire. C'est une manifestation de collecte de fonds mais aussi de sensibilisation et d'information du grand public. Sur les stands, des nounours, des gadgets mode et pratiques, et des fleurs. Ils seront au centre commercial de Rots, dans le centre ville de caen (une démonstration de hip-hop y aura lieu de 14 à 15h) et aussi au supermarché de St Martin de Fontenay. Toutes les infos à retrouver sur www.sourire.apf.asso.fr





C'est aujourd'hui que se termine la 14ème édition du festival Les Hétéroclites au Vallon de la Dollé à St Lô. Vous pourrez voir dans l'après midid, une fanfare, du cirque, des contes et à 18h30 des concerts avec par exemple Da Brasilians ou encore Gun's of Brixton. Tout le programme est à retrouver sur le site lesheteroclites.com









La Guérinière à Caen fête le basket jeunesse toute la journée ! Au programme :

ateliers basket, animations Flash, de nombreux lots à gagner pour les 6-12ans. Un Match de gala à 15 h. Démonstrations de Hip Hop et Freestyle (14 h 30 et 15 h 45)

- Ateliers maquillage et tresses africaines

- Structure gonflable et Tombola

C'est gratuit et ça se passe de 10h à 19h au gymnase du château d'eau.







Depuis hier, c'est Le Derby de la Hague, une épreuve d'équitation mêlant obstacles fixes et mobiles, qui accueille professionnels et amateurs depuis 36 ans. C'ette année un peu de changement : les épreuves se dérouleront au complexe sportif de Gréville-Hague. Au programme des épreuves amateurs jusqu'à Pro 2, en point d'orgue le Grand Prix Pro 2, dimanche après midi. Sans compter la traditionnelle soirée dansante ce soir, et l'inauguration officielle du terrain dimanche midi.







La 2e édition de la Normandy Channel Race partira de Caen demain, après 4 jours d'animations sur le Bassin Saint-Pierre. Vous pouvez donc vous rendre dès maintenant au village installé pour l'occasion quai Vendeuvre et découvrir des animations aussi bien sur Terre que sur mer. Les animations ont lieu aujourd'hui de 10h à 17h et demain les premiers bateaux partiront à 9h30 avant le grand départ de 14h vers l'Irlande.

Une autre course est aussi organisée en parallèle : la Norlanda's cup au nouveau bassin du Port de caen.