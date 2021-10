Paris (AFP). Felipe VI d'Espagne en France pour renforcer le partenariat franco-espagnol

Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia ont entamé mardi une visite d'État de trois jours en France, où ils ont été accueillis à l'Élysée par le président François Hollande, qui avait à ses côtés son ex-compagne, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal. Temps fort de cette première visite d'État du souverain espagnol depuis son accession sur le trône, il y a presque un an, Felipe VI doit prononcer mercredi un discours devant les députés dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Le couple royal est de retour en France deux mois après l'annulation d'une première visite, le 24 mars, en raison du crash de l'Airbus de la Germanwings, qui reliait Barcelone à Düsseldorf. Après une brève cérémonie à l'Arc de triomphe - où quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées en haut des Champs-Elysées pour les apercevoir - le roi et la reine, vêtue d'un tailleur beige, ont été reçus pour un premier entretien à l'Elysée. La reine Letizia a été accompagnée jusqu'au perron de la présidence par Mme Royal, ex-compagne du chef de l'État et numéro 3 du gouvernement. François Hollande a ensuite raccompagné seul le couple royal. Dans l'après-midi, Felipe VI devait visiter, toujours en présence du chef de l'État, l'exposition consacrée à Diego Velazquez, le "peintre des peintres" espagnol, au Grand Palais. Une remise de décorations au personnel de secours ayant opéré sur le site de la catastrophe de la Germanwings était également prévue en fin d'après-midi à l'Elysée, où un dîner d'État aura lieu dans la soirée. - 'Partenariat d'exception' - Âgé de 47 ans, Felipe VI, qui a succédé à son père Juan Carlos le 19 juin 2014, après l?abdication de ce dernier, avait déjà fait un bref déplacement en France un mois plus tard. Sa visite illustre, selon l'Elysée, "le partenariat d'exception qui lie la France et l'Espagne" et les convergences entre les deux pays sur les grands sujets internationaux, comme l'Ukraine et le Sahel, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale. D'autres étapes symboliques et politiques doivent marquer cette visite d'État, la plus haute dans l'ordre protocolaire. Mercredi, le roi et la reine seront reçus à l'Hôtel de Ville par la maire de Paris Anne Hidalgo, née à Cadix et avec laquelle ils inaugureront un jardin en l'honneur "des combattants de la Nueve", ces Républicains espagnols qui participèrent à la Libération de la capitale au sein de la célèbre 2e Division blindée. Ils déjeuneront ensuite à Matignon avec le Premier ministre Manuel Valls, lui-même d'origine espagnole. A 15H00, Felipe VI prononcera un discours en français devant les députés. Un événement qui s'inscrit dans la démarche initiée par son père, Juan Carlos, qui avait été en octobre 1993 le premier souverain étranger à s'exprimer au Palais Bourbon. La visite du couple royal comportera également un volet économique, l'Espagne étant l'un des premiers partenaires économiques de la France. Jeudi matin, le roi doit notamment rencontrer des représentants des milieux économiques espagnols et français, avant de participer à un forum d'entreprises. Selon l'Élysée, la France est le premier client et le deuxième fournisseur de l'Espagne. Près de 2 millions de Français apprennent l'espagnol et près de 1,3 million d'Espagnols apprennent le français. Le 24 mars, Felipe VI et Letizia venaient d'entamer leur visite à Paris quand un Airbus A320 de la Germanwings s'était écrasé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une catastrophe provoquée par l'acte volontaire du copilote Andreas Lubitz et qui avait fait 150 morts. Le roi avait alors annoncé l'annulation de sa visite sur le perron de l'Élysée, où il venait d'être reçu par François Hollande.

