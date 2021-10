Paris (AFP). Le roi Felipe VI d'Espagne entame une visite d'Etat en France

Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia ont entamé mardi à midi une visite d'Etat de trois jours en France par une cérémonie à l'Arc de triomphe, où ils ont été accueillis par le président François Hollande et sa ministre de l'Ecologie Ségolène Royal. Le couple royal est de retour en France deux mois après l'annulation d'une première visite en raison du crash de l'Airbus de la Germanwings. Il s'agit de la première visite d'Etat du souverain espagnol, âgé de 47 ans, qui a succédé à son père Juan Carlos en juin 2014, après l?abdication de ce dernier. A cette occasion, le roi doit notamment s'exprimer mercredi devant les députés dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Après le traditionnel salut aux drapeaux, Felipe VI et le président Hollande ont déposé des gerbes aux couleurs des deux pays. La numéro 3 du gouvernement Ségolène Royal, ex-compagne du président, était également présente, ainsi que quelques centaines de badauds. Escortés par un détachement de la Garde républicaine, ils devaient se rendre ensuite au Palais de l'Elysée pour un premier entretien. Dans l'après-midi, le couple royal visitera, toujours en présence de M. Hollande, l'exposition consacrée au peintre Diego Velazquez au Grand Palais. Une remise de décorations au personnel de secours ayant opéré sur le site de la catastrophe de la Germanwings est également prévue en fin d'après-midi à l'Elysée, où un dîner d'Etat aura lieu dans la soirée. Le 24 mars, Felipe VI et Letizia venaient d'entamer leur visite à Paris quand un Airbus A320 de la Germanwings, qui effectuait la liaison entre Barcelone et Düsseldorf, s'était écrasé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une catastrophe provoquée par l'acte volontaire du copilote Andreas Lubitz, qui a fait 150 morts. Le roi avait alors annoncé l'annulation de sa visite sur le perron de l'Elysée, où il venait d'être reçu par François Hollande. Temps forts de cette visite, Felipe VI prononcera mercredi à 15H00 un discours en français devant les députés. En octobre 1993, son père, Juan Carlos, avait été le premier souverain étranger à s'exprimer au Palais Bourbon. La visite du roi d'Espagne illustre, selon l'Elysée, "le partenariat d'exception qui lie la France et l'Espagne" et les convergences entre les deux pays sur les grands sujets internationaux. Elle comportera également un volet économique, l'Espagne étant l'un des tout premiers partenaires économiques de la France. Un mois après son accession au trône, le 19 juin 2014, Felipe VI avait déjà effectué un bref déplacement en France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire