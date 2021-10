Paris (AFP). Le roi d'Espagne Felipe VI de retour en France pour une visite d'Etat

Le roi et la reine d'Espagne, Felipe VI et Letizia, sont de retour mardi en France, deux mois après l'annulation d'une première visite d'Etat en raison du crash de l'Airbus de la Germanwings. Il s'agit de la première visite d'Etat effectuée par le souverain espagnol, qui a succédé à son père Juan Carlos après l'abdication de ce dernier en juin 2014. Le coupe royal sera reçu mardi par François Hollande. Une cérémonie d'accueil en son honneur aura lieu à l'Arc de Triomphe en présence du président français, avant un entretien au palais de l'Elysée où un dîner d'Etat est également prévu mardi soir, selon le programme officiel. Auparavant, Felipe VI visitera mardi après-midi au Grand Palais, en présence de M. Hollande, l'exposition consacrée au peintre Diego Velazquez. Une remise de décoration est ensuite prévue en fin d'après-midi à l'Elysée au personnel de secours ayant opéré sur le site de la catastrophe de la Germanwings. Le 24 mars, Felipe VI et Letizia venaient d'entamer leur visite d'Etat à Paris quand un Airbus A320 de la Germanwings, qui effectuait la liaison entre Barcelone et Dusseldorf, s'était écrasé près de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), une catastrophe provoquée par l'acte volontaire du copilote Andreas Lubitz et qui a fait 150 morts. Le roi d'Espagne avait alors annoncé sur le perron de l'Elysée, où il venait d'être reçu par François Hollande, l'annulation de sa visite. Mercredi, Felipe VI poursuivra sa visite en France par l'inauguration du "jardin des combattants de la Nueve", ces Républicains espagnols qui participèrent à la Libération de la capitale française au sein de la célèbre 2e division blindée, en compagnie d'Anne Hidalgo. La maire (PS) de Paris, native de la province de Cadix (Espagne), recevra ensuite le couple royal pour un entretien à l'Hôtel de Ville en présence de la secrétaire d'Etat à la Ville, Myriam El Khomri. Le souverain espagnol s'entretiendra ensuite avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avant un déjeuner avec Manuel Valls -lui aussi natif d'Espagne- à l'hôtel de Matignon. Après un entretien avec le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, le roi prononcera mercredi à 15h00 un discours devant les députés français dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Son père et prédécesseur, Juan Carlos, avait déjà prononcé un discours dans cette enceinte en 1993. La famille royale espagnole est issue d'une branche espagnole de la maison de Bourbon, qui a régné sur la France pendant plus de deux siècles avant et après la Révolution française. Le palais éponyme, aujourd'hui siège de l'Assemblée nationale, fut construit par la duchesse de Bourbon, fille naturelle de Louis XIV, avant d'être confisqué et déclaré "bien de la nation" après la Révolution française. Le roi et la reine donneront mercredi soir une réception en l'honneur de la communauté espagnole en France à l'Ambassade d'Espagne où aura également lieu, jeudi matin, un petit-déjeuner avec les milieux économiques espagnols et français. Le couple royal rencontrera ensuite dans la matinée des hispanistes français à la bibliothèque de l'Institut Cervantès, avant de clore le forum Entreprises en compagnie du ministre espagnol de l'Economie, Luis de Guindos.

