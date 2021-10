Paris (AFP). Roland-Garros: Nadal attend Djokovic en quarts de finale

L'Espagnol Rafael Nadal, neuf fois vainqueur à Roland-Garros, s'est qualifié lundi en quatre sets 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 aux dépens de l'Américain Jack Sock, 37e mondial, pour les quarts de finale, où il attend maintenant de retrouver le N.1 mondial Novak Djokovic. Cette finale avant la lettre aura lieu si le Serbe se débarrasse du Français Richard Gasquet, tête de série N.20, en huitièmes. Nadal a battu Djokovic en finale en 2012 et 2014 à Paris. Ils se sont au total affrontés six fois à Paris. Nadal s'est imposé à chaque fois, en quarts en 2006, en demi-finales en 2007, 2008 et 2013, et en finale en 2012 et 2014. Le Serbe a cependant remporté cinq de leurs six derniers matches, dont leur dernier duel sur terre battue, en demi-finale cette année à Monte-Carlo. Cet affrontement prématuré entre les deux grands favoris du tournoi est rendu possible par le fait que Nadal est redescendu au 7e rang mondial. Pour la première fois depuis son premier succès en 2005, il est arrivé à Paris sans être dans les quatre premières têtes de série (N.6) et sans avoir remporté aucun des Masters 1000 sur terre battue. L'Espagnol n'a toutefois fait qu'une bouchée des joueurs qu'il a rencontrés lors des trois premiers tours, tous classés au-delà de la 100e place, ne concédant que 24 jeux. Il a donné le sentiment de devoir faire la même chose avec Sock. Mais le jeune Américain (22 ans) a retardé l'échéance dans le troisième set. Il est parvenu à débreaker après avoir sauvé une balle de match, alors que Nadal, qui a obtenu sa 70e victoire à Roland-Garros (pour une défaite), servait pour le gain du set. Mais le Majorquin, vexé de ne pas avoir terminé en trois sets, a vite remis les choses à leur place dans la quatrième manche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire