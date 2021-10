Paris (AFP). Roland-Garros: Tsonga bat Nishikori et file en demi-finales

Jo-Wilfried Tsonga a fait chavirer de bonheur le court central de Roland-Garros mardi en venant à bout de Kei Nishikori pour accéder aux demi-finales où il retrouvera Stan Wawrinka, tombeur de Roger Federer. "Vous m'avez soutenu et quoi qu'il arrive je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis un homme comblé", a lancé le dernier rescapé français aux spectateurs du court Philippe-Chatrier après son succès en cinq sets (6-1, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) contre le Japonais, 5e mondial. Irradié de bonheur, le sourire jusqu'aux oreilles, Tsonga a célébré sa victoire en s'allongeant sur la terre battue du court Philippe-Chatrier où il avait écrit "Roland, je t'aime". En 2013, trente ans après la victoire de Yannick Noah sur ce même "central", l'épopée de Tsonga jusqu'en demi-finales avait soulevé un immense élan populaire. Battu sèchement par l'Espagnol David Ferrer, le Manceau, 30 ans, aura droit à une deuxième chance après être passé par toutes les émotions contre Nishikori. En déjouant les pronostics face au Nippon de 25 ans, finaliste de l'US Open l'été dernier, Tsonga est devenu le deuxième tricolore à figurer à deux reprises dans le dernier carré parisien. Seul Henri Leconte, finaliste en 1988 et demi-finaliste en 1986 et 1992, avait réussi cette prouesse. Au total, ce sera sa sixième demi-finale majeure. Deux fois demi-finaliste à Wimbledon (2011, 2012), le 15e mondial avait atteint son meilleur résultat en Grand Chelem en 2008 en accédant à la finale de l'Open d'Australie où il avait joué aussi une autre demi-finale en 2010. - A tâtons - Convalescent en début de saison, puis incapable de gagner plus de deux matches d'affilée après son retour en mars, Tsonga arrivait sur la pointe des pieds cette année à Roland-Garros. Mais trois premiers tours expédiés chacun en trois manches, puis un coup d'éclat contre le Tchèque Tomas Berdych, 4e mondial, l'ont relancé. Dans la continuité de sa performance en huitièmes de finale, le Manceau s'est appuyé sur son puissant coup droit et un service efficace (10 aces) pour faire mentir les chiffres contre Nishikori, vainqueur de quatre de leurs cinq précédents matches. D'abord méconnaissable, le Japonais s'est réveillé en fin de deuxième set. Le match venait de reprendre après une interruption provoquée par la chute d'une plaque métallique sur une tribune. Cette pause de plus de 30 minutes, pour sécuriser la zone et gérer trois spectateurs légèrement blessés, a eu le don de secouer Nishikori qui a retrouvé sa résistance dans les rallyes pour pousser Tsonga dans ses retranchements. - Retrouvailles après la Coupe Davis - "J'ai super bien commencé, puis il y a eu ce petit incident. J'ai été hyper content d'apprendre que ce n'était pas grave", a souligné à ce sujet le 15e mondial, qui aura droit à des retrouvailles avec Wawrinka (9e), six mois après la défaite (3-1) face à la Suisse en finale de la Coupe Davis. Lors du match inaugural à Villeneuve-d'Ascq, Tsonga, blessé au bras droit, n'avait pas pu donner son maximum contre le Vaudois, qui avait pas mal "chambré" les Bleus après le succès helvétique. "Jo" et "Stan the Man", qui ne se sont pas affrontés depuis, se croiseront pour la troisième fois à Paris. Les deux précédents duels avaient donné lieu à des batailles en cinq manches. Wawrinka s'était imposé au troisième tour en 2011, puis Tsonga avait pris sa revanche l'année d'après en huitièmes. Au total, les deux joueurs sont à égalité (3-3), mais le Vaudois a remporté les deux derniers sur terre battue (Coupe Davis et quarts à Madrid en 2013). Le lauréat de l'Open d'Australie 2014 arrivera aussi en pleine confiance après avoir enfin dominé son compatriote Federer (N.2) dans un tournoi majeur (6-4, 6-3, 7-6 (7/4)). "J'ai fait mon meilleur match en Grand Chelem sur terre battue. J'ai cru en mon jeu, je suis rentré dans chaque balle pour ne pas lui donner de temps. C'est un moment incroyable pour moi", a savouré Wawrinka, qui disputera sa première demi-finale à Paris. La Serbe Ana Ivanovic (7e mondiale), impitoyable (6-3, 6-2) avec l'Ukrainienne Elina Svitolina (21e), fera elle son retour dans le dernier carré, sept ans après son sacre parisien. Ce sera face à la Tchèque Lucie Safarova (13e) qui, après avoir fait chuté la tenante du titre Maria Sharapova, est venu à bout (7-6 (7/3), 6-3) de l'Espagnole Garbine Muguruza (20e) au terme d'un superbe combat.

