Paris (AFP). Roland-Garros: Tsonga bat Nishikori file en demi-finales

Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière en demi-finales du tournoi de Roland-Garros après son succès mardi en cinq sets (6-1, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3), contre le Japonais Kei Nishikori, N.5 mondial. Battu à ce stade en 2013 par l'Espagnol David Ferrer, le dernier rescapé français affrontera cette fois-ci le Suisse Stan Wawrinka, qui a battu un peu plus tôt son compatriote Roger Federer en trois sets 6-4, 6-3, 7-6 (7/4). Ce sera sa sixième demi-finale majeure. Deux fois demi-finaliste à Wimbledon (2011, 2012), Tsonga avait atteint son meilleur résultat en Grand Chelem en 2008 en accédant à la finale de l'Open d'Australie où il avait joué aussi une autre demi-finale en 2010. Le Manceau, 30 ans et 15e mondial, n'était pas le favori de ce duel contre Nishikori, finaliste de l'US Open l'été dernier. Le Nippon de 25 ans, l'un des plus sûrs représentants de la relève masculine, l'avait battu quatre fois lors en cinq matches. Le protégé de Michael Chang avait bien préparé le plus grand événement sur terre battue de l'année en conservant son titre à Barcelone fin avril, avant d'accéder aux demi-finales à Madrid, puis aux quarts à Rome. Tsonga lui n'avait pas gagné plus de deux matches d'affilée avant Roland-Garros. Mais trois premiers tours expédiés chacun en trois manches, puis un coup d'éclat contre le Tchèque Tomas Berdych, 4e mondial, l'avaient relancé. Dans la continuité de sa performance en huitièmes de finale, le Manceau s'est appliqué en s'appuyant sur son puissant coup droit et un service efficace (10 aces). Nishikori, d'abord méconnaissable, a multiplié les fautes directes (52 au total) avant de se réveiller en fin de deuxième set. Après un départ canon (4-0), Tsonga s'est adjugé la première manche en 32 minutes. Toujours imprécis et sans doute gêné par les bourrasques, Nishikori continuait de faire des "cadeaux" au Français. Mais alors que Tsonga s'apprêtait à servir pour le gain de la deuxième manche (5-2), la partie a été interrompue après la chute d'une plaque en métal sur une tribune du court central. L'arrêt du match pendant plus de trente minutes, pour sécuriser la zone et gérer trois spectateurs légèrement blessés, a eu le don de remobiliser Nishikori. Tsonga a réussi à freiner le retour du Nippon grâce à sa résistance dans les échanges et ses premières balles laser (une pointe à 226 km/h) pour emporter le deuxième set. La balance penchait ensuite du côté de Nishikori qui faisait céder Tsonga après avoir sauvé trois balles de break à 4-4. En baisse de régime, Tsonga perdait aussi la quatrième manche malgré une balle de débreak à 5-3. Mais le Manceau reprenait le dessus dans le dernier acte après avoir poussé Nishikori à la faute (3-1). Il conservait ce break d'avance jusqu'au bout avant de faire plier définitivement Nishikori sur une dernière attaque de coup droit. "Vous m'avez soutenu et quoiqu'il arrive je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis un homme comblé", a lancé pour finir Tsonga au public après avoir écrit "Roland, je t'aime" sur la terre du court central.

