Pékin (AFP). Au royaume du tabac, Pékin s'attaque à la cigarette

Il est désormais interdit de fumer dans les espaces publics clos à Pékin, la capitale chinoise affichant sa fermeté dans un pays où la cigarette est reine et où les mesures antitabac se consument d'habitude dans le laxisme. Selon la nouvelle loi entrée en vigueur lundi, les magasins ou restaurants coupables d'enfreindre la règle encourent une amende de 10.000 yuans (1.500 euros), tandis que les fumeurs pris en faute peuvent être verbalisés de 200 yuans (30 euros). Le tabac est également banni de certains lieux en plein air, comme les enceintes scolaires, sportives ou celles des hôpitaux. Les publicités des grands cigarettiers sont par ailleurs prohibées dans la métropole de plus de 20 millions d'habitants. Dans un pays où l'on tire volontiers sur sa cigarette en prenant l'ascenseur ou en montant dans un taxi, Pékin entend s'inspirer des législations des pays développés. Il s'agit aussi de rattraper un retard qui a placé la Chine, premier pays producteur et consommateur de tabac, en queue de peloton de la lutte mondiale. Plus d'un tiers des cigarettes fabriquées dans le monde sont fumées en Chine. Elles y restent très bon marché. Le pays compte plus de 300 millions de fumeurs et un homme chinois sur deux est tabaco-dépendant. Le tabagisme y cause la mort d'une personne toutes les 30 secondes. Lundi matin, un hôpital pour enfants visité par l'AFP a illustré la taille du défi à relever pour les autorités: de nombreux fumeurs en "grillaient une" dans la cour de l'établissement, l'un d'entre eux se trouvant même à l'intérieur du bâtiment. Cette fois cependant, les Pékinois ont été la cible d'une ambitieuse opération de sensibilisation médiatique, à laquelle ont participé des vedettes du show business. -Du métro au Nid d'oiseau- D'immenses pictogrammes "défense de fumer" ont ainsi été déroulés sur le Nid d'oiseau, l'emblématique stade olympique de Pékin. Une campagne d'affichage, d'une durée de huit semaines, a aussi été lancée dans le métro. Il faudra des semaines avant de pouvoir évaluer l'application réelle de la nouvelle règlementation. Des milliers d'agents seraient actuellement formés par la municipalité pour faire respecter les mesures. "On ne s'attend pas à ce que cela se fasse sans accroc", a estimé Bernhard Schwartlaender, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le pays. Les boîtes de nuit, où la tabagie est commune, figurent en tête des lieux susceptibles d'être réfractaires, selon des experts. "La question clé sera l'attitude des patrons" de ces endroits, a souligné Zhang Jianshu, président de l'association de lutte antitabac de Pékin, cité dans le quotidien China Daily. L'expérience de la capitale chinoise se révèlera cruciale pour l'éventuelle extension de la loi au niveau national. Mais la circonspection est de mise après de précédentes annonces restées sans lendemain. En 2011, sous pression de l'OMS, la Chine avait déjà adopté une loi interdisant de fumer dans les espaces publics. Mais aucune campagne de sensibilisation digne de ce nom n'avait été prévue et le texte est demeuré largement inappliqué.

