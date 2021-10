C'est le 23 avril 2005 que les 18 premières secondes de vidéo sur YouTube furent publiées. Intitulée Me at the Zoo, et signée Jawed Karim elle sera rapidement suivi par des millions d'autres jusqu'à aujourd'hui.

Pour marquer le coup autrement qu'avec un simple gâteau d'anniversaire virtuel, la plateforme de Google vient de poster un abécédaire vidéo de toutes les contributions qui ont marqué l'histoire à découvrir ci-dessous.