Sortir dans la Manche : mercredi 27 mai

Vendredi et samedi, c'est la 3ème édition de «Bulles de campagne» sur Périers et La Haye du Puits. De nombreuses animations gratuites vous seront proposées pour découvrir le développement durable. Au programme : conférences, spectacles, ateliers créatifs et bien d'autres choses encore. Renseignements auprès de la Communauté de communes de Périers.



Dimanche, le Comité des Loisirs de Sortosville-Bocage, organise la 3ème édition de la Sortosvillaise. Plusieurs parcours seront proposés en VTT, Trail ou Marche. Retrouvez plus d'informations sur La Sortosvillaise



Dimanche, se tiendra le marché d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville. Il réunira, comme chaque dernier dimanche de chaque mois, 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place du 28 juillet de 8h à 19h, l'entrée est gratuite.