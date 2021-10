Kaboul (AFP). Des tirs et des explosions dans un quartier diplomatique de Kaboul

Des tirs sporadiques et de lourdes explosions ont secoué mardi soir un quartier de Kaboul abritant des ambassades et des habitations pour diplomates, a constaté un journaliste de l'AFP, la police affirmant qu'une résidence hôtelière pourrait être la cible de l'attaque. "Un nombre indéterminé d'hommes armés a attaqué ce que nous pensons à ce stade être une résidence hôtelière dans le quartier de Wazir Akbar Khan", a déclaré le porte-parole de la police de Kaboul Ebadullah Rahimi. Les forces de sécurité afghanes sont sur place pour répondre à l'attaque, a-t-il ajouté, en précisant que les attaquants avaient notamment lancé des grenades à main. Le quarier de Wazir Akhbar Khan, qui abrite plusieurs ambassades et résidences pour diplomates, a été une cible privilégiée des talibans à plusieurs reprises par le passé. Aucune organisation n'a immédiatement renvendiqué cette attaque, qui survient alors que les talibans intensifient leur offensive annuelle de printemps. Le mouvement islamiste radical, en conflit depuis treize ans contre le gouvernement afghan pro-américain, a multiplié les attaques contre des cibles gouvernementales et étrangères en dépit des appels du pouvoir à des discussions de paix.

