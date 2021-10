Kaboul (AFP). Afghanistan: fin de l'attaque à Kaboul, les quatre assaillants tués

Les forces de sécurité afghanes ont abattu tôt mercredi quatre hommes lourdement armés qui avaient tenté de prendre d'assaut un hôtel fréquenté par des Occidentaux dans un quartier diplomatique de Kaboul, a annoncé le vice-ministre de l'Intérieur. "Quatre assaillants armés d'un lance-roquettes, de trois (fusils d'assaut) AK-47 et d'un lance-grenades ont été tués (dans le quartier de) Wazir Akbar Khan", a indiqué Mohammad Ayoub Salangi. L'attaque "n'a fait aucune victime civile ni militaire", a-t-il ajouté. L'assaut, ponctué de tirs et d'explosions, a débuté vers 23h00 locales (18h30 GMT) mardi soir, dans le quartier huppé de Wazir Akbar Khan, et ne s'est terminé qu'à l'aube. D'après la police, les assaillants voulaient entrer dans l'hôtel Heetal, qui appartient à la famille du ministre des Affaires étrangères Salahuddin Rabbani et qui compte une importante clientèle occidentale. Mais ils se sont heurtés aux gardes de sécurité de l'établissement qui ont aussitôt riposté et les ont contraints à s'abriter derrière des arbres, avait expliqué à l'AFP le porte-parole de la police de Kaboul Ebadullah Karimi alors que l'attaque était toujours en cours. "Heetal est très bien protégé. Après une ou deux explosions, nos gardes ont commencé à tirer sur les assaillants qui n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur", a déclaré le gérant de l'hôtel, M. Beizhan, au téléphone à l'AFP depuis l'intérieur de l'hôtel. Cet hôtel avait été endommagé en 2009 par un attentat-suicide devant son entrée, qui avait fait huit morts et 40 blessés. Le quartier de Wazir Akhbar Khan, qui abrite plusieurs ambassades et résidences pour diplomates, a été la cible des talibans à plusieurs reprises par le passé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire