Mexico (AFP). Mexique : au moins 13 morts dans une tornade dans le nord du pays

Une tornade a fait au moins 13 morts, un disparu, et d'importants dégâts matériels en quelques secondes lundi à Ciudad Acuña, dans le nord-est du Mexique, où les recherches continuent pour trouver d'éventuelles autres victimes. "En ce moment, nous avons 13 morts dont 10 adultes et trois enfants, ainsi qu'un mineur porté disparu", a dit à la télévision Milenio Victor Zamora, membre du gouvernement de l'Etat de Coahuila. Les autorités ont recensé 229 blessés qui ont principalement été heurtés par des objets emportés par le vent. Seuls 88 d'entre eux étaient encore hospitalisés dans la soirée de lundi. Cette ville de 136.000 habitants a été surprise au lever du jour par une tornade qui, en six secondes, a causé de graves dégâts dans un millier d'habitations. Le coordinateur de la Protection civile du Mexique, Luis Felipe Fuente, a indiqué que dans ce court laps de temps, la tornade a déclenché des vents de 270 à 300 km/h dans sept quartiers de Ciudad Acuña, où sévissait déjà une tempête. Des images diffusées par la télévision mexicaine montraient des maisons détruites, des poteaux arrachés dans les rues et des voitures sous les décombres. La majorité des victimes ont été touchées alors qu'elles se trouvaient dans les rues lorsque la tornade s'est abattue sur la ville. Les autorités municipales ont lancé un appel à la fourniture d'eau, de nourriture en conserves et de vêtements pour venir en aide aux sinistrés : les communications téléphonique, ainsi que l'électricité et l'approvisionnement en eau ont été interrompus. La tornade s'est produite après de fortes pluies sur la ville et des précipitations de grêles dans plusieurs zones. Des photos publiées par le journal Excelsior montrent que le vent a soulevé des voitures, les projetant parfois contre les façades des maisons. Selon la presse locale trois personnes, dont deux enfants, sont mortes à la suite de la chute de toits. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a présenté ses condoléances aux familles des victimes sur son compte Twitter, en soulignant que la tornade "est quelque chose d'inhabituel dans notre pays". Cette catastrophe intervient alors que, de l'autre côté de la frontière, les pluies qui ont également touché le Texas et l'Oklahoma aux Etats-Unis, ont fait trois morts et 12 diparus. Le gouvernement américain a ordonné aux habitants de la ville de San Marcos (Texas), la plus touchée, d'évacuer les lieux alors que les eaux continuaient de monter après des pluies torrentielles. En 2013 une tornade avait été enregistrée à Piedras Negras, ville proche de Ciudad Acuña, dans ce qui est connu comme un couloir de tornades qui se dirigent vers le Texas, aux Etats-Unis.

