Cannes (AFP). Cannes: Carol de Todd Haynes remporte la Queer Palm 2015

En lice pour la Palme d'or, le film "Carol" de l'Américain Todd Haynes, romance élégante avec Cate Blanchett qui a enthousiasmé une partie de la critique, a remporté samedi soir la "Queer Palm 2015", récompense hors compétition du Festival de Cannes qui distingue le film traitant le mieux des questions homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Le jury 100% féminin de la "Queer Palm 2015" était présidé par l?actrice et réalisatrice américaine Desiree Akhavan. La "Queer Palm" du court métrage a distingué le film chilien "Locas Perdidas" ("Lost Queens") d?Ignacio Juricic Merillan présenté à la Cinéfondation. Le film "The Lobster" du cinéaste grec Yorgos Lanthimos, également en compétition officielle, a reçu une mention spéciale, ont annoncé les organisateurs. Créée en 2010 par le journaliste Franck Finance-Madureira, la "Queer Palm" est l'équivalent à Cannes, des "Teddy Awards", prix décernés pendant la Berlinale aux films évoquant l'homosexualité. Après "L'Inconnu du Lac", de Alain Guiraudie, en 2013, la Queer Palm 2014 avait récompensé "Pride", du Britannique Matthew Warchus, film sur l'engagement d'un groupe d'activistes gays et lesbiens en faveur des mineurs en grève sous l'ère Thatcher. "+Carol+ que nous avons choisi de récompenser, est bien plus qu?un simple film: c?est un moment d?histoire. La première histoire d?amour entre deux femmes, traitée avec le respect et l?importance que l?on accorde à toutes les autres romances cinématographiques", a commenté la présidente du jury de la Queer Palm Desiree Akhavan. "Le film +The Lobster+ qui a reçu une mention, ne contient aucun élément gay mais il se démarque par la manière dont il se moque des normes sociales absurdes et des conventions sur les relations sexuelles. Une allégorie parfaite, qui fait écho à un manque de représentation ouvertement gay à Cannes", a souligné encore Desiree Akhavan. La journaliste Ava Cahen, rédactrice en chef de "Clap" et chroniqueuse au "Cercle" sur Canal Plus, la productrice Nadia Turincev (associée de l'actrice et productrice Julie Gayet au sein de Rouge International), la critique belge Elli Mastorou ("L'Avenir" et "Marie-Claire" Belgique) et l'actrice Laëtitia Eïdo composaient notamment le jury de la Queer Palm 2015. Une centaine de professionnels du cinéma ont participé pendant le Festival de Cannes aux premières "Rencontres du cinéma queer", un marché réunissant des producteurs, distributeurs et sélectionneurs de grands festivals pour promouvoir depuis Cannes la production cinématographie de films et courts métrages sur l'"altersexualité".

