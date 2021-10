Cannes (AFP). Cannes: Huppert et Depardieu, à nouveau réunis 35 ans après Loulou

Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, deux icônes du cinéma français à la carrière internationale, se retrouvent à l'écran vendredi à Cannes dans "Valley of Love", 35 ans après "Loulou" de Maurice Pialat. - Isabelle Huppert - Actrice formée au théâtre, elle est au générique de 3 films à Cannes. Elle mène une carrière impressionnante avec une passion intacte de l'écran et des planches. Outre "The Valley of Love", l'actrice est à l'affiche de "Louder than Bombs" du Suédois Joachim Trier et d'"Asphalte" du Français Samuel Benchetrit. Brillante et audacieuse, cette comédienne à la sensualité ambiguë et au visage énigmatique de rouquine, se glisse aussi bien dans la peau d'une fausse ingénue, d'une garce, d'une pianiste sulfureuse ou d'une mère supérieure. Considérée comme une des actrices françaises les plus prolifiques, elle a tourné dans plus de 110 films. Récompensée d'un Lion d'or pour sa carrière à la Mostra de Venise en 2005, elle a été dirigée aux Etats-Unis par Michael Cimino ou Otto Preminger, en Italie par les frères Taviani ou Marco Ferreri, ainsi que le Polonais Andrzej Wajda, le Coréen Hong Sang-soo, le Philippin Brillante Mendoza. Née le 16 mars 1953 dans un milieu aisé, Isabelle Huppert a étudié le théâtre avant de débuter sur les planches. Faussement sage dans "Les valseuses" de Bertrand Blier (1973), aux côtés de Depardieu, elle le retrouvera en 1980 pour "Loulou" de Maurice Pialat. Elle est récompensée en 1996 par un César français pour "La Cérémonie" de Claude Chabrol, son réalisateur fétiche avec qui elle a tourné sept films. Actrice fidèle, elle a aussi tourné cinq longs métrages avec Benoît Jacquot ("Les Ailes de la colombe"). Au Festival de Cannes, elle a remporté deux prix d'interprétation, en 1978 pour "Violette Nozière" (Chabrol) et en 2001 avec "La pianiste" de l'Autrichien Michael Haneke. En 2009, lorsqu'elle préside le jury du Festival de Cannes, la Palme d'or est décernée à Haneke ("Le Ruban blanc"). Au théâtre elle a travaillé sous la direction des plus grands, comme Bob Wilson. On l'a vue en 2014 aux côtés de Cate Blanchett à New York. Elle joue actuellement dans "Les fausses confidences" de Marivaux à Paris. - Gérard Depardieu - Monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu a montré pendant plus de 40 ans une immense palette de talents avant de voir sa renommée assombrie par ses frasques. Célèbre pour son jeu instinctif et sa boulimie de travail - plus de 200 films -, l'acteur a interprété de multiples personnages, notamment des héros de la littérature, Cyrano de Bergerac ou Jean Valjean des "Misérables".

