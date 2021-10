Cannes (AFP). Une journée à Cannes: la justice selon Hou Hsiao-Hsien, la violence dans les cités d'Audiard

Voici les femmes, les hommes, les films et événements, qui ont marqué la 9e journée du Festival de Cannes 2015, jeudi: Les femmes - Shu Qi: l'actrice taïwanaise est la star du film "The Assassin" de Hou Hsiao-Hsien, en lice pour la Palme d'or. A la filmographie impressionnante, plus de 60 films en vingt ans, Shu Qi est convaincante dans le rôle d'une justicière. - Julie Gayet: la compagne du président François Hollande est venue assister à "Comoara" du réalisateur roumain Corneliu Porumboiu, inscrit dans la sélection parallèle "Un Certain regard". L'actrice a coproduit le film à travers la société Rouge International. Le film a été très applaudi. Les hommes - Jacques Audiard: le réalisateur a présenté "Dheepan", parcours de refugiés sri-lankais qui se retrouvent dans une cité de région parisienne minée par la drogue et la violence. "Ce qui est apparu assez vite pour moi, c'était de ne pas faire ni un documentaire sur la guerre civile sri-lankaise, ni un documentaire sur les cités, mais de considérer ces deux choses comme un papier peint", a-t-il expliqué à propos de son "histoire d'amour". - Hou Hsiao-Hsien: le cinéaste taïwanais est entré en compétition avec "The Assassin", l'histoire dans la Chine du IXe siècle d'une petite fille de dix ans qui est enlevée pour apprendre à tuer. Le film, en course pour la Palme d'Or, explore le genre du wuxia, hérité de la littérature de la Chine ancienne et qui met en scène les aventures du "Chevalier errant". - Gaspar Noé: le scandale annoncé sur la Croisette avec la projection en pleine nuit de "Love", dernier film sulfureux du cinéaste, avec des scènes de sexe crues, a fait pschitt au vu des critiques ironiques et des moqueries. Gaspar Noé a expliqué qu'il a voulu "montrer l'état amoureux du côté sexuel". L'avis des critiques Avec "Youth", film émouvant sur le temps qui passe avec Jane Fonda, Harvey Keitel et Michael Caine, le cinéaste italien Paolo Sorrentino, bouscule le palmoscope, à quatre jours du palmarès. La Croix, Studio Ciné Live et Le Figaro aiment "à la folie", selon l'enquête du Film Français. L'humanité comme Ouest France l'adoubent aussi parmi les candidats les plus sérieux à la Palme, mais la romance lesbienne "Carol" de l'Américain Todd Haynes, "Mia Madre" de l'Italien Moretti et "Le Fils de Saul" du Hongrois Laszlo Nemes sur les camps de concentration, apparaissent encore mieux placés. Critique de la société chinoise, "Mountains May Depart" du Chinois Jia Zhang-Ke n'a pas vraiment enthousiasmé les critiques français et étrangers. Seuls, les magazines L'Obs et Positif le considèrent "palmable". Les phrases - "Tout le monde ne pense qu'à baiser Pourquoi les moments les plus glorieux de la vie de chacun ne pourraient pas être représentés?" (Gaspar Noé) - "A une porte, pour deux projections, un agent de sécurité a décidé les talons obligatoires. Ce n'est pas un excès de zèle, c'est de la connerie. D'un autre côté, on ne parle pas des agents d'accueil agressés toute la journée." (Thierry Frémaux) - "Le Festival de Cannes est coupable de beaucoup de choses aux yeux de beaucoup de gens. C'est un mauvais procès, très injuste. Tant mieux si grâce au Festival, la question de la parité et de l'égalité est abordée." (Thierry Frémaux)

