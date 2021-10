Sortir dans l'Orne : lundi 18 mai

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ce sont les portes ouvertes des Ruches de Basse-Normandie. Au programme de cette semaine festive, des dégustations, des animations et des visites chez les producteurs. Retrouvez le programme complet des événements organisés par les Ruches de Basse-Normandie sur La Ruche Qui Dit Oui

Ce samedi, le centre aquatique Alencéa à Alençon, propose une matinée découverte bébés nageurs. Une séance achetée = une séance gratuite pour un ami de votre bébé. C'est pour les enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Rendez-vous ce samedi de 10h à 12h. Plus d'infos sur Alencéa

Dimanche et lundi, c'est la fête de Crémel à Sées. Au programme : vide-greniers, manèges et animations musicales le dimanche et déjeuner et course de vélo le lundi. Retrouvez plus d'infos sur Sées