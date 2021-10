Sortir dans la Manche : vendredi 22 mai

Le Festival Papillons de Nuit débute ajourd'hui, 1er concert à 19h30. Ce soir, vous pourrez voir Selah Sue, I AM, Christine & the Queens, Superpoze ou encore The Avener. Et dimanche ne manquez pas le concert de Miss Lauryn Hill, l'ancienne chanteuse des Fugees, un concert-événement pour les organisateurs de Papillons de Nuit. Rendez-vous dès 16h sur Tendance Ouest, pour vivre les coulisses du Festival.



Jusqu'à dimanche, ce sont les portes ouvertes des Ruches de Basse-Normandie. Au programme de cette semaine festive, des dégustations, des animations et des visites chez les producteurs. Retrouvez le programme complet des événements organisés par les Ruches de Basse-Normandie sur La Ruche Qui Dit Oui



Ce week-end, à Cherbourg, c'est le retour de l'Odyssée du jeu vidéo. Des tournois seront organisés tout au long de ces 2 jours. C'est samedi et dimanche à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville et c'est gratuit. Plus d'infos sur Odyssée du jeu vidéo