Langkawi (Malaisie) (AFP). Des milliers de migrants seraient piégés en mer en Asie du Sud-Est

Les appels se sont multipliés mardi pour demander aux gouvernements du Sud-Est asiatique de porter secours à des milliers de réfugiés du Bangladesh et de Birmanie qui se trouveraient en perdition dans les eaux de la région. L'inquiétude est vive quant au sort de ces réfugiés, dont de nombreux Rohingyas, minorité musulmane considérée comme l'une des plus persécutées du monde par l'ONU, qui risquent de périr faute de nourriture et d'eau. Ce qui n'a pas empêché l'Indonésie de repousser des centaines d'entre eux hors de ses eaux territoriales. Près de 2.000 migrants sont parvenus jusqu'aux côtes malaisiennes et indonésiennes ces derniers jours, probables victimes collatérales du durcissement de la politique thaïlandaise. Bangkok a décidé de sévir contre les trafiquants après la découverte récente de fosses communes contenant les dépouilles de clandestins en pleine jungle. Jusqu'à présent, chaque année, des dizaines de milliers de candidats à l'exil transitaient par le sud de la Thaïlande, point de passage vers la Malaisie et au-delà, pour fuir la pauvreté au Bangladesh ou la violence s'agissant des Rohingyas de Birmanie. Mais selon les défenseurs des droits des clandestins, les trafiquants n'osent plus débarquer en Thaïlande. Les migrants se retrouvent piégés en mer pendant que les passeurs cherchent de nouveaux itinéraires quand ils ne les abandonnent pas purement et simplement à leur sort. Le Projet Arakan, une association de défense des Rohingyas, estime qu'environ 8.000 personnes se trouveraient ainsi à la dérive. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), agence intergouvernementale qui compte 157 membres, a appelé les gouvernements de la région à réagir. - Plus d'eau et de nourriture - "Un effort régional est nécessaire. Nous n'avons pas les capacités pour les rechercher" mais les gouvernements "ont des bateaux et des satellites", a déclaré à l'AFP Joe Lowry, porte-parole à Bangkok de l'OIM. Les migrants "pourraient être en très mauvais état, voire morts" faute d'être retrouvés rapidement. "D'après les survivants, il y a très peu de nourriture et d'eau au départ", a renchéri Vivian Tan, porte-parole du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). "Et s'ils sont là-bas depuis des semaines ou des mois, on peut craindre qu'ils soient gravement malades". Les pays de la région doivent se réunir pour déterminer comment gérer la situation "le mieux possible", a-t-elle ajouté. Plus facile à dire qu'à faire, a cependant souligné Steven Hamilton, de la mission indonésienne de l'OIM. Retrouver les bateaux, "ce n'est pas comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est trouver une aiguille dans une botte d'aiguilles" tant le trafic maritime est intense dans la région, a-t-il souligné. Comme en Méditerranée, où des flux ininterrompus de migrants transitant pour la plupart par la Libye risquent leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe, la traite d'êtres humains est florissante en Asie du Sud-Est. Les passeurs s'engouffrent dans l'absence de coordination des autorités pour y mettre un terme ou éradiquer ses causes. Jakarta a illustré cette problématique en annonçant avoir remorqué hors de ses eaux territoriales un des deux bateaux parvenus jusqu'à ses rivages, avec 400 personnes à bord. Dimanche, 582 personnes transportées par un premier bateau avaient pu débarquer dans la province d'Aceh, sur l'île de Sumatra, y recevant le gite et le couvert. Mais la seconde embarcation a été ravitaillée en fuel et "remorquée hors du territoire indonésien", a déclaré Manahan Simorangkir, porte-parole de la marine indonésienne. "On ne les force pas à aller en Malaisie ou en Australie. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'ils ne viennent pas en Indonésie car ce n'est pas leur destination". La Thaïlande a récemment appelé la Malaisie et la Birmanie à se concerter pour combattre le phénomène sans que des mesures concrètes ne voient le jour.

