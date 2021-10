Jérusalem (AFP). Israël: Netanyahu conclut un accord de gouvernement in extremis

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu a conclu mercredi soir in extremis la formation d'une coalition gouvernementale en parvenant à un accord avec le parti nationaliste religieux Foyer juif, a-t-on appris de sources proches des négociations. Le chef du Foyer juif Naftali Bennett a confirmé sur Twitter la conclusion d'un accord entre son parti et le Likoud de M. Netanyahu, qui confère à celui-ci une majorité minimale de 61 sièges sur 120 au Parlement pour gouverner. "Les négociations sont terminées, la campagne est finie, maintenant nous nous mettons au travail", a dit M. Bennett. M. Netanyahu et Bennett devaient s'exprimer en commun devant la presse avant minuit (21H00 GMT) à la Knesset. Le Premier ministre sortant avait jusqu'à mercredi minuit pour réunir, au sein du Parlement issu des législatives du 17 mars, une majorité lui permettant de gouverner. Sans cet accord de dernière minute avec le Foyer juif qui a chèrement vendu son soutien, M. Netanyahu aurait essuyé l'affront de voir le président Reuven Rivlin confier à un autre que lui la charge d'essayer à son tour de former un gouvernement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire