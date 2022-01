Paris (AFP). Macron ferait un "bon" président de la République pour 45% des Français

L'ancien ministre arrive derrière Alain Juppé (56%) à la deuxième place du classement des personnalités politiques perçues comme susceptible de faire un "bon" président de la République.

Selon ce sondage, Emmanuel Macron serait le candidat que les Français préféreraient pour la gauche avec 20% de citations, devant Manuel Valls (15%), Jean-Luc Mélanchon (12%) et François Hollande (6%).

51% des personnes interrogées disent avoir "une bonne opinion" du ministre démissionnaire et 45% souhaitent qu'il se présente à l'élection présidentielle. Sa démission lui a rapporté 4 points de popularité par rapport au mois de juillet et sa cote de popularité s'élève dorénavant à 58%.

Emmanuel Macron, qui a quitté le gouvernement pour se consacrer à plein temps à son mouvement politique, En marche!, apparaît "dynamique" aux yeux de 73% des personnes interrogées, "courageux" (62%), compétent" (59%), il est perçu comme "incarnant le renouveau" pour 58% et "sachant où il va" pour 58%.

Ancien ministre de l'Economie et ancien banquier, il est jugé par 66% des Français comme étant "trop proche de la finance" et 68% pensent qu'il n'est pas "proche des gens".

Enfin 74% pensent qu'il a eu raison de démissionner et parmi les sympathisants de gauche 65% approuvent sa décision.

Sondage réalisé par internet les 1er et 2 septembre auprès d'un échantillon de 1024 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.