Serge Gainsbourg: les dates clés de sa vie et son oeuvre

- 2 avril 1928 : il naît à Paris sous le nom de Lucien Ginsburg



- 3 novembre 1951 : Il se marie avec Élisabeth Levitsky dont il divorcera en octobre 1957



- 1954 : Il est admis à la Sacem comme auteur et compositeur, et dépose ses premières chansons, dont Ça n'vaut pas la peine d'en parler, Défense d'afficher, pour Pia Colombo et Juliette Gréco en 1959, et les Amours perdues confiée à Gréco avec sa propre version en 1961.



- 1955 : Il assiste aux concerts de Boris Vian sur la scène des Trois-Baudets à Paris



- 1956 : Il se fait appeler Serge Gainsbourg



- 1957 : Il effectue ses premiers pas sur scène avec son propre répertoire



- 1958 : Il sort son premier album Du chant à la une et notamment le titre Le Poinçonneur des Lilas. Il obtiendra le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour cet album en 1959.



- 1959 : Il compose la bande originale du film : L'Eau à la bouche, BO du film de Jacques Doniol-Valcroze.



- 1962 : Il écrit La Javanaise interprétée par Juliette Greco



- 1963 : Il sort l'album Gainsbourg Confidentiel



- 7 janvier 1964 : Il se marie avec Françoise-Antoinette Pancrazzi ("Béatrice"). Ils auront ensemble une fille (Natacha) et un fils (Paul)



- 1965 : La France gagne le grand Prix du Concours Eurovision de la chanson avec Poupée de cire poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg et interprétée par France Gall à l'instigation de Maritie et Gilbert Carpentier



- 1967 : Il a une liaison avec Brigitte Bardot. Un an après sortira l'album Bonnie and Clyde avec l'actrice, ainsi que l'album Initials B.B



- 1968 : Il rencontre Jane Birkin



- 1969 : Il sort en duo avec Jane Birkin Je t'aime... Moi non plus, un titre qui rencontre un succès international



- 1971 : Il sort l'album concept Histoire de Melody Nelson



- 21 juillet 1971 : Sa fille Charlotte naît à Londres



- 1973 : Serge Gainsbourg a sa première crise cardiaque. Cette même année, il sort l'album Vu de l'extérieur qui contient notamment le célèbre titre Je suis venu te dire que je m'en vais.



- 1976 : Il sort son premier film : Je t'aime moi non plus et l'album concept L'homme à tête de chou



- Mai 1978 : Son 45 tours disco Sea Sex And Sun connaît un vif succès



- 1979 : L'album reggae Aux armes et caetera devient Disque de platine en quelques mois. Il provoque la polémique avec sa reprise de La Marseillaise.



- 1980 : Serge Gainsbourg et Jane Birkin se séparent



- 1981 : Serge Gainsbourg entre au musée Grévin. Il rencontre cette même année la mannequin Bambou. Ensemble, ils auront un fils Lucien dit Lulu Gainsbourg, né le 5 janvier 1986. Celle-ci sera sa compagne jusqu'à sa mort



- 1982 : Il coécrit l'album d'Alain Bashung, Play blessures



- Avril 1984 : Il enregistre à Manhattan (New York) l'album Love On The Beat qui devient rapidement disque de platine.



- 1986 : Il réalise le film Charlotte for Ever. Cette même année, il a une altercation avec Guy Béart sur le plateau de l'émission Apostrophes de Bernard Pivot.



- 1987 : Il sort l'album You're Under Arrest



- 1990 : Il réalise le film Stan the Flasher. La même année, il obtient une Victoire de la musique d'honneur pour l'ensemble de sa carrière



- 2 mars 1991 : Il décède à Paris d'une cinquième crise cardiaque



- 1996 : Il reçoit à titre posthume le César de la meilleure musique pour le film Élisa de Jean Becker (1994).



- 2010 : Joan Sfar réalise le film Gainsbourg, vie héroïque. Sortie sur les écrans le 20 janvier.

Un jardin à Paris, Porte des Lilas, porte le nom de Serge Gainsbourg. Il est inauguré en présence de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et le maire de Paris, Bertrand Delanoë.



