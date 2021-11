Entrez dans la maison de Serge Gainsbourg

L'auteur-compositeur-interprète et cinéaste français a vécu dans cet hôtel de 1969 jusqu'à sa mort en 1991.

Jean-Pierre Prioul, un ami de la famille et superviseur des travaux, sera le guide de ces visites, lui qui a eu "la chance de connaître Serge et [d'avoir] plein d'anecdotes et de choses à raconter".

"Tout est resté en place à l'intérieur. Il ne manque que le personnage!", explique-t-il à l'AFP.

La fille du chanteur et de l'actrice Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, actuelle propriétaire de la maison, avait tenté en 2011 d'en faire un musée, mais le projet nécessitait trop de travaux.

L'endroit est assez étroit et contient plusieurs objets de valeur, selon M. Prioul. Seuls ceux qui seront prêts à s'acquitter d'un droit d'entrée, après avoir réservé en ligne, pourront découvrir l'intérieur de la demeure de l'artiste par petits groupes de trois.

En attendant, le mur derrière lequel se cache la maison, auparavant recouvert de graffitis, est en train d'être repeint en blanc. Mais d'ici deux semaines, les fans pourront le décorer à nouveau, insiste M. Prioul.

Du vivant de Serge Gainsbourg, des messages et des dessins en son honneur décoraient le mur, et il leur en était reconnaissant. "Il sortait et il regardait les nouveautés, il en tenait compte", se souvient Jean-Pierre Prioul. Mais au fil du temps le mur a été recouvert par des affiches politiques et des tags. "Il y avait des gens qui n'avaient rien compris du tout à l'esprit de la maison", souligne M. Prioul.