Hors Normandie. Etienne Daho raconte l'histoire de la Pop Française à la Philharmonie de Paris

C'est en la personne d'Etienne Daho que la Philharmonie a trouvé le narrateur de sa grande histoire de la pop française.

Lors d'une promenade musicale, les visiteurs pourront découvrir une sélection personnelle de photographies d'artistes emblématiques, le tout au son de la voix de l'interprète de "Weekend à Rome". Un voyage musical d'une heure et vingt minutes qui nous mènera aux débuts du rock à Rennes en 1979 avec le groupe Marquis de Sade, aux caves de Saint-Germain-des-Prés, tout en évoquant la vague des yé-yé, celle de la new wave, Charles Trenet, mais aussi Cassius, Catherine Deneuve et Vanessa Paradis.

L'exposition s'installera le long de la galerie principale de la Philharmonie, à travers près de 180 portraits, illustrant les quatre grandes périodes de 1950 à nos jours. Dans le "vidéodrome" on retrouvera un programme diffusé en boucle, compilant une trentaine de documentaires audiovisuels de l'INA. Au programme, Sylvie Vartan à l'Olympia, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ou bien le clip de Vanessa Paradis et son "Tandem" de Jean-Baptiste Mondino.

En poursuivant, dans l'alcôve Juke-Box Baby, il sera possible d'écouter 200 titres à la demande, toujours sélectionnés par Daho, brossant le portrait de la pop française, de 1950 à nos jours. Enfin, un troisième espace présentera une trentaine de clichés de la jeune scène française comme La Femme, Lescop et de ses parrains comme Elli Medeiros et Dominique A. Des clichés pris par Etienne Daho, qui côtoieront ceux de Kate Barry, Guy Bourdin, William Klein, Jean-Baptiste Mondino mais aussi Pierre & Gilles.

"Daho l'aime Pop! La pop française racontée en photos", du 5 décembre 2017 au 29 avril 2018 à la Philharmonie

