Sortir dans la Manche : mercredi 6 mai

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, c'est la 51ème édition du Tour de la Manche Cycliste. C'est une épreuve nationale. Le départ sera donné à Valognes pour une arrivée ce dimanche à Granville. Plus d'infos sur Granville



Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Fréjus St Raphaël pour le compte de la 32ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère.



Tout ce week-end, ce sont les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques de Lessay. Au cours de ces deux journées, chaque association organisera des activités afin de faire découvrir les richesses de cet espace. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h.