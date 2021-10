Jeu et joueurs après Monaco-Caen (2-2) : un Marcq retrouvé

Les Caennais ont chipé deux points à leurs hôtes princiers. Menés deux buts à zéro grâce à deux réalisations de Park, Malherbe a trouvé les ressources mentales nécessaires pour ne pas abdiquer et revenir dans le match.

Et El Arabi de s'envoler à la 67' minute pour décroiser sa tête sur un bon centre de Benjamin Nivet, pour la réduction du score (2-1). Quatre minutes plus tard, c'était au tour de Yohan Mollo de trouver, pour la première fois de la saison, le chemin des filets sur un coup-franc anodin. Yohan Mollo était d'autant plus ravi de marquer qu'il est actulement prêté au Stade Malherbe par Monaco et qu'il n'a pas laissé que des amis du côté du Rocher.

A signaler également, le bon match de Grégory Leca qui enleva une balle de but au monégasque en fin de partie et qui se signala aussi dès le début de la rencontre avec une magnifique reprise de volée de 30 mètres que Stéphane Ruffier parvint à dégager au prix d'une superbe parade. De retour, le latéral Jérémy Sorbon a lui connu un match plus délicat. En manque de rythme après avoir été écarté des terrains de longues semaines à cause d'une blessure à l'épaule, il a eu du mal à couvrir sa zone, et a même reçu un carton rouge en fin de rencontre.

Au milieu de terrain, il faut aussi noter le bon match de Damien Marq, décevant depuis de longues semaines. Présent à la récupération, il a aussi distillé d'excellentes passe pour ses coéquipiers. Il a notamment offert un face à face avec le portier monégasque à Sambou Yatabaré, et surtout un autre à Youssef El Arabi à quelques secondes du coup de sifflet final. Sur cette dernière action, Malherbe aurait même pu l'emporter. Mais à 2-2 alors que Malherbe était mené 2-0 sur la pelouse de Louis II, difficile d'être plus gourmant.

Appréciations

Thébaux : B-. Sur les deux buts, il ne peut pas grand chose. En revanche sur d'autres actions, ses choix ont de quoi étonner. Avec deux buts encaissés, il s'en sort bien.

Sorbon : C-. De retour après deux mois, il a manqué de rythme surtout pour répondre aux accélérations des adversaires évoluant dans sa zone. Il a tenté d'apporter offensivement, mais sans jamais être décisif. Il s'est totalement fait griller sur le deuxième but de Park. Sa soirée s'est achevée par un carton rouge.

Leca : B+. Le meilleur des quatre défenseurs hier. Décisif à plusieurs reprises dans ses interventions, il aurait pu marquer un but incroyable sur une formidable reprise de volée en début de match.

Heurtaux : B. Fidèle à lui-même, concentrer et solide, il a parfoit manqué des relances. Intéressant quand il a tenté à plusieurs reprises et avec succès de remonter le terrain balle au pied. Preuve qu'il se sent de mieux en mieux en Ligue 1.

Tafforeau : C+. Un bon match vu que les attaquants adverses ne se sont pas trop signalé sur son côté.

Marcq : B+. Son meilleur match depuis plein d'entrain. Actif à la récupération et auteur d'excellentes passes pour déstabiliser la défense adverse.

Moulin : D. Invisible en première pèriode dans l'entre-jeu, il a logiquement cédé sa place à la mi-temps à Mollo qui a permis à Caen d'égaliser.

Yatabaré : C. Moin incisif qu'il y a une semaine, il a aussi manqué un duel face au portier monégasque. On sait désormais qu'il peut mieux faire.

Nivet : B. Et une passe décisive de plus. Un rôle si important dans ce genre de match où Malherbe peine à tenir le ballon. Dommage qu'il n'est pas tenter sa chance face au but en deuxième mi-temps, plutôt que de chercher un partenaire.

El Arabi : B-. Discret en première période, décisif en deuxième. Il a manqué une balle de match en toute fin de partie à l'issue d'un contre éprouvant.

Traoré : C-. Match bien délicat pour lui, dans lequel il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons. Il n'a rien lâché, comme d'habitude.