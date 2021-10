Monaco-Caen (2-2) : Malherbe revient de loin

Les Caennais ont connu une soirée bien délicate sur le Rocher. Peu de rythme en première mi-temps, et de grosses difficultés à mettre le pied sur le ballon... il n'a pas fallu beaucoup de temps après le coup d'envoi pour se rappeler aux bons souvenirs de Nicolas Seube et de Grégory Proment, si présents dans l'entrejeu caennais et absents ce soir pour soignertous les deux une élongation.

L'autre absence de marque, celle de Romain Hamouma s'est tout autant fait sentir. A chaque fois que les Caennais avaient à se projeter vers l'avant en première période, ils se signalaient par leur manque d'allant. Les longs ballons envoyés devant à plusieurs reprises témoignaient des difficultés bas-normandes à poser le jeu et à déstabiliser le bloc adverse.



Solides, les Monégasques profitaient alors de leur supériorité dans le jeu pour s'installer dans le camp bas-normand, sans jamais vraiment se créer d'occasion. Et c'est sur un coup du sort que les hommes de Laurent Banide ouvraient le score. Bien malheureux, le défenseur central caennais Grégory Leca repoussait du bras une frappe de Lolo. Sans hésiter, l'arbitre désigna le point de pénalty. Chu Young Park prit alors un malin plaisir à ouvrir le score (1-0, 35').



Belles ressources morales



Au retour des vestiaires, la rencontre ne semblait pas prendre une autre direction. La première alerte monégasque était alors signée Thomas Mangani qui à l'heure de jeu expédia une frappe du droit qui s'en alla frôler le poteau d'Alexis Thébaux (57'). Ce n'était que partie remise. Quatre minutes plus tard, Chu Young Park effaçait d'un crochet extérieur Jérémy Sorbon avant de décocher une frappe surpuissante pour doubler la mise (2-0, 61').



Au fond du trou, les Caennais semblaient alors se libérer, profitant d'une équipe monégasque sur le recul et désireuse de préserver ses deux buts d'avance. Les hommes de Franck Dumas parvenaient enfin à trouver l'ouverture. Sur une superbe balle piquée par-dessus la défense, Damien Marcq servait Sambou Yatabaré qui seul face au portier monégasque tergiversait et écrasait sa frappe. Quelques instants plus tard de Benjamin Nivet centra côté gauche pour la tête de Youssef El Arabi pour la réduction du score (2-1, 67').



Dans une bonne passe, les Caennais continuaient à pousser. Ils obtenaient un bon coup-franc dans l'axe. L'ancien Monégasque Yohan Mollo s'exécuta alors. Sa frappe enveloppée fila alors tout droit au fond des filets, Stéphane Ruffier anticipant sur la reprise de volée d'un attaquant maherbiste (2-2, 72'). Un premier but pour lui sous les couleurs malherbistes qui tomba à pic. Les Caennais auraient même pu l'emporter si sur un contre rondement mené, Youssef El Arabi n'avait pas manqué sa balle piquée seul face au portier monégasque (90').





La feuille de match

Monaco - Caen : 2-2 (1-0)

25e journée de Ligue 1 - Samedi 26 février 2011

Buts : Park (35', 61') pour Monaco, El Arabi (67') et Mollo (72') pour Caen

Cartons jaunes : Mangani (73') pour Monaco, Sorbon (26', 84'), Traoré (35'), El Arabi (73') Marcq (93') pour Caen

Caron rouge : Sorbon (84')



Monaco : Ruffier - Nkoulou, Mongongu, Mangani, Muratori (Bonnart, 49') - Lolo, Gosso, Diarra, Coutadeur (Welcome, 77'), Moukandjo (Feindouno, 75') - Park

Caen : Thébaux - Sorbon, Heurtaux, Leca, Tafforeau - Marcq, Moulin (Mollo, 46'), Yatabaré, Nivet, El Arabi - Traoré (Morel, 65', puis Inez 86')



