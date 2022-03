Elections régionales en Normandie : les écologistes partiront seuls

Les militants rouennais n'ont donc pas été entendus. Le maire-adjoint de Rouen Jean-Michel Bérégovoy, l'un des leaders du parti à l'échelle régionale, n'a pas été suivi. EELV constituera une liste autonome lors des prochaines élections régionales : ni alliance avec le Parti Socialiste, condamné pour porter selon eux une politique d'austérité, ni alliance avec le Front de Gauche.

Pourtant, aux dernières élections départementales, EELV avait fait alliance avec le Front de Gauche et Nouvelle Donne dans de nombreux cantons. A Rouen, Jean-Michel Bérégovoy et sa binôme avait obtenu plus de 20 % des suffrages exprimés.

Pas suffisant pour convaincre la majorité des élus et militants écologistes. La motion pour une liste autonome l'a emporté avec 55% des voix.

Reste maintenant à savoir qui conduira cette liste EELV.