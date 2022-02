Washington (AFP). Deux otages occidentaux d'Al-Qaïda tués par erreur dans une opération américaine

Deux otages occidentaux d'Al-Qaïda, un Américain et un Italien, ont été tués par erreur lors d'une opération américaine à la frontière pakistano-afghane, tandis qu'une autre opération a permis d'éliminer le porte-parole du réseau extrémiste, l'Américain Adam Gadahn, a annoncé la Maison Blanche jeudi. "C'est avec une infinie tristesse que nous avons conclu qu'une opération américaine antiterroriste menée en janvier a tué deux otages innocents d'Al-Qaïda", a expliqué la présidence américaine. Le président américain Barack Obama a exprimé sa "douleur" après la mort de ces deux otages, lors d'une déclaration jeudi à la Maison Blanche. Il a promis d'en tirer "les leçons". L'Américain Warren Weinstein, un travailleur humanitaire américain, avait été kidnappé par Al-Qaïda le 13 août 2011 au Pakistan, à son domicile de Lahore (est). Il a péri dans une opération militaire américaine à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, une zone très instable, lors d'une opération "contre un complexe lié à Al-Qaïda", avec un otage italien, Giovanni Lo Porto, et un dirigeant américain d'Al-Qaïda, Ahmed Farouq. M. Lo Porto, un coopérant, avait disparu au Pakistan en 2012. Une autre opération menée en janvier a permis d'éliminer Adam Gadahn, un Américain converti à l'islam, dit "Azzam l'Américain", qui était devenu porte-parole d'Al-Qaïda.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire